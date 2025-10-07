La selección uruguaya entrena en Malasia y prepara su primer amistoso; mirá las opciones de Marcelo Bielsa para armar el equipo sin sus principales figuras

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa sigue con su concentración en Malasia , donde ya entrenó, para preparar los partidos amistosos ante República Dominicana y Uzbekistán de este viernes y lunes, respectivamente, ambos a la hora 09:45 de Uruguay, en el marco de la Fecha FIFA de octubre.

La celeste entrena en el FAS Training Center de Kuala Lumpur, a la espera de completar el plantel de 17 futbolistas convocados.

Este lunes fue la primera práctica con ocho futbolistas a la orden, más los juveniles invitados que viajaron desde Uruguay.

Del entrenamiento participaron Franco Israel, Cristopher Fiermarin, Luciano Rodríguez, Juan Manuel Sanabria, Nicolás Marichal, Agustín Álvarez, Santiago Mouriño y Kevin Amaro.

Kevin Amaro en Malasia Kevin Amaro en Malasia AUF

Por su parte, también trabajaron 11 de los 12 sparrings: Pablo Alcoba, Nicolás Azambuja, Brian Barboza, Pablo Cardozo, Paulo Da Costa, Julio Daguer, Benjamín García, Luciano González, Facundo Martínez, Yury Oyarzo y Alan Torterolo. Mateo Alcoba, de Albion, viajó en lugar de Agustín Dos Santos, de Nacional, y llegaba el lunes.

Este martes el plantel entrenaba en horario vespertino en el mismo complejo.

En la jornada llegaron Santiago Bueno, Federico Viñas, Ignacio Laquintana, Marcelo Saracchi, Rodrigo Zalazar y José Luis Rodríguez

Restaban los arribos de Nicolás Fonseca, Facundo Torres y Emiliano Martínez.

Nicolás Marcihal en Malasia Nicolás Marcihal en Malasia AUF

Los convocados de Uruguay

Marcelo Bielsa dejó a las figuras de Uruguay fuera de los convocados que anunció este lunes de cara a dos amistosos que disputará en días en Malasia, con la mira en completar el rompecabezas de cara a la formación del plantel mundialista.

Federico Valverde, quien vive un inicio de temporada cargado de dudas con el Real Madrid, y Darwin Núñez, delantero del Al Hilal saudí, entre otros, estarán al margen de los duelos del próximo viernes 10 ante Dominicana y del 13 frente a Uzbekistán.

Franco Israel en Malasia Franco Israel en Malasia AUF

Desde el arco, donde Bielsa convocó a Franco Israel del Torino de Italia y a Christopher Fiermarín, del colombiano Tolima, todas las líneas están cargadas de caras nuevas o poco comunes entre los titulares en duelos de clasificatorias.

Jugadores como Facundo Torres (Palmeiras) o Luciano Rodríguez (Neom, Arabia Saudita) repetirán entre los convocados con la misión de convencer al entrenador argentino de que son las piezas que faltan para cerrar el plantel mundialista.

Uruguay cerró las clasificatorias rumbo al Mundial de Norteamérica 2026 en cuarta posición, detrás del líder Argentina, Ecuador y Colombia.

Juan Manuel Sanabria en Malasia Juan Manuel Sanabria en Malasia AUF

Ante Dominicana en Kuala Lumpur y tres días después en Malaca frente a Uzbekistán, que disputará por primera vez un Mundial el año próximo, Bielsa tendrá la penúltima oportunidad de 2025 para probar jugadores.

La próxima y última fecha FIFA de este año será desafiante para el equipo charrúa. En noviembre, Uruguay cerrará 2025 con duelos ante Estados Unidos y México.

A continuación los convocados:

Goleros: Franco Israel (Torino/ITA); Christopher Fiermarín (Tolima/Colombia).

Defensores: José Luis Rodríguez (Vasco da Gama/BRA); Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers/ENG), Santiago Mouriño (Villarreal/ESP); Nicolás Marichal (Dínamo de Moscú/RUS), Marcelo Saracchi (Celtic/SCT)

Mediocampistas: Juan Manuel Sanabria (Atlético de San Luis/MEX), Nicolás Fonseca (León/MEX), Emiliano Martínez (Palmeiras/BRA), Rodrigo Zalazar (Sporting Braga/POR).

Delanteros: Kevin Amaro (LiverpooL/URU), Ignacio Laquintana (Bragantino/BRA), Facundo Torres (Palmeiras/BRA); Luciano Rodríguez (Neom/ RSA); Agustín Álvarez Martínez (Monza/ITA); Federico Viñas (Oviedo/ESP).

Las opciones para el probable equipo de Uruguay

Con las 17 opciones que tiene Marcelo Bielsa, el probable equipo celeste no tiene muchas alternativas.

Ignacio Laquintana en Malasia Ignacio Laquintana en Malasia AUF

El arquero será Franco Israel.

En el lateral derecho cuenta con el “Pumita” Rodríguez, aunque también puede colocar a Santiago Mouriño, quien juega en ese puesto actualmente en Villarreal.

Para la zaga tiene a tres nombres: Mouriño, Santiago Bueno y Nicolás Marichal.

Mientras que en el lateral izquierdo, el seleccionado fue Marcelo Saracchi.

En los volantes se perfilan Emiliano Martínez, Nicolás Fonseca y Rodrigo Zalazar, con Juan Manuel Sanabria como otra opción.

Mientras que en ataque, se perfilan Kevin Amaro o Laquintana por derecha, Federico Viñas y Facundo Torres.