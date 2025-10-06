Se filtró un posible diseño de la camiseta celeste de la selección uruguaya para el Mundial 2026; mirá las imágenes

Posible diseño de la camiseta celeste de la selección uruguaya para el Mundial 2026

El posible diseño de la camiseta de la selección uruguaya para el próximo Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México se filtró en las últimas horas y circulas en las redes sociales.

La cuenta de X especializada en indumentaria deportiva Opaleak publicó tres fotos de la que sería la camiseta celeste de Uruguay en el próximo mundial.

En la casaca se destaca el cuello blanco con una línea negra y con un botón.

Además, tiene líneas negras y dos tonos de celeste.

En el cuello, en la parte interior, tiene la inscripción “Uruguay nomá” y una imagen de la Torre de los Homenajes del Estadio Centenario.

Con respecto al escudo, es blanco y dorado y lleva las cuatro estrellas.

Como todos los combinados, la selección uruguaya contará con un nuevo diseño de camiseta a estrenar en el Mundial 2026.

Hace unos meses circuló un boceto con un diseño similar al que apareció en estos días.

Meses atrás también circuló una posible camiseta alternativa que llamó la atención por sus colores y diseño.

