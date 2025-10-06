Dólar
/ Nacional / TRAGEDIA

El niño de 2 años que cayó del Gusano Manzana falleció por una infección respiratoria ajena al accidente: Fiscalía continuará investigando su muerte

Fuentes de la investigación indicaron que el menor ya había sido internado en varias ocasiones por afecciones similares

6 de octubre 2025 - 14:51hs
El Gusano Manzana fue cerrado al público tras el incidente

Foto: Mateo Piaggio

El niño de 2 años que murió semanas después de caer del Gusano Manzana del Parque Rodó falleció por una inspección respiratoria, según informó Montevideo Portal y confirmaron fuentes del caso a El Observador.

El menor falleció el pasado 11 de agosto, casi un mes después de sufrir una fractura de cráneo al caer del Gusano Manzana mientras viajaba en la atracción en la falda de su padre, algo que está prohibido. El hombre, de 67 años, también cayó al vacío y estuvo internado varios días con distintas lesiones.

Tras dos semanas internado en el CTI del Servicio Médico Integral (SMI), los médicos le dieron el alta al niño. Incluso, el menor ya había retomado su asistencia a un jardín de educación Inicial y la caída no le había afectado para nada su cotidianeidad ni la de su familia.

Además, desde el SMI se le venía haciendo seguimiento al cuadro de salud del niño y se le había ordenado hacer una tomografía, algo que la madre ya había realizado y tenía previsto que el próximo 28 de agosto un médico evaluara el estudio clínico.

Dos semanas después de su alta, sin embargo, el menor fue encontrado muerto en su casa en Colinas de Solymar, Canelones.

Las autoridades comenzaron a investigar las causas de su muerte, y si esta estaba vinculada a la caída del Gusano Manzana. El incidente en el Parque Rodó es investigado por la fiscal de Flagrancia Graciela Peraza, mientras que el fallecimiento del menor le corresponde a la fiscal de Ciudad de la Costa Cristina Falcomer.

En las últimas horas la Junta Médica del Instituto Técnico Forense (ITF) entregó un informe a Fiscalía en el que concluyó que el menor murió por una infección respiratoria, conclusión que "descarta" un vínculo entre la muerte del niño y la caída del Gusano Manzana, detallaron fuentes del caso.

La fiscal Falcomer continuará investigando por qué el menor sufrió la infección. Fuentes de la investigación indicaron que ya había sido internado en varias ocasiones por afecciones similares.

