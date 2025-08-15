Madre del niño que falleció tras caer del Gusano Manzana denuncia que la causa de la muerte se conocerá en meses

La Fiscalía de Ciudad de la Costa continúa investigando la muerte del niño de 2 años , quien falleció hace algunos días luego de caer el pasado 19 de julio del Gusano Manzana del Parque Rodó.

La fiscal Cristina Falcomer es quien lleva las riendas de la causa y ordenó que se hiciera una junta médica en el Ministerio de Salud Pública con el fin de determinar la causa de la muerte.

Desde el Ministerio Público informaron a El Observador que la junta médica incluye aspectos como un análisis toxicológico y de anatomía patológica, dos estudios que demorarán dado que están en curso.

Falcomer, por su parte, aseguró que hasta el momento no han manejado un plazo específico en el que deban recibir los resultados . Sin embargo, la madre del niño indicó que las pericias primarias que señalarían la causa del deceso tardará cuatro meses.

El abogado de la familia, Marcos Pacheco, dijo que llama la atención tanto a él como la otra defensora del caso Mariana de León la demora por parte del Instituto Técnico Forense. “Lo que arrojarían esas pericias es tener un poco más de certidumbre, en el medio de una situación que es muy angustiante y compleja para la familia”, añadió el penalista en diálogo con El Observador.

Pacheco sostuvo que uno de los puntos vitales para la investigación es saber si la muerte se dio tras el golpe producto de la caída o si la causa es otro. “Queremos saber si tenía enfermedades congénitas o si fue muerte súbita. Hoy en día es algo que no sabemos”, indicó.

La madre encontró al niño muerto en la mañana del pasado 11 de agosto, cuando fue despertarlo. El menor había sido dado de alta y se encontraba estable, según valoraron los médicos.

De hecho, el próximo 18 de agosto tenían consulta para evaluar la última tomografía que se había hecho tras la intervención en la cabeza del niño.

Por otra parte, la fiscal Graciela Peraza investiga el contexto en el que se dio la caída. El niño iba en la falda de su padre, un hombre de 67 años, y ese día estaban sus otros cuatro hermanos.