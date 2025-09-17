Dólar
/ Nacional / PARQUE RODÓ

Autopsia al niño de dos años que murió tras caer del Gusano Manzana no pudo determinar la causa de la muerte

Ante esta situación, se determinó remitir las muestras analizadas al Departamento de Anatomía Patológica, donde se realizarán estudios más específicos

17 de septiembre 2025 - 12:34hs
Autopsia sobre el niño de dos años que se accidentó en el Gusano Manzana&nbsp;

Autopsia sobre el niño de dos años que se accidentó en el Gusano Manzana 

Foto: Mateo Piaggio

Casi un mes después del fallecimiento del niño de dos años que en julio cayó desde el Gusano Manzana del Parque Rodó, la investigación continúa y hasta el momento no se pudo confirmar la causa de la muerte del menor.

Según informó en primera instancia Telemundo (Canal 12) y confirmó El Observador con fuentes de Fiscalía, la autopsia primara no permitió establecer con claridad la causa del deceso.

Ante esta situación, se determinó remitir las muestras analizadas al Departamento de Anatomía Patológica donde se realizarán análisis más específicos, según confirmó a El Observador el abogado de la madre del niño.

Tal como había informado El Observador en esta nota, ese procedimiento demorará aproximadamente unos cuatro meses. Hasta entonces "no vamos a tener un resultado definitivo", explicó el abogado.

El caso se encuentra en manos de la fiscal de Ciudad de la Costa de Tercer Turno, Cristina Falcomer.

El accidente y su posterior muerte

El 19 de julio, un niño de dos años cayó junto a su padre de 67 años del Gusano Manzana, sufriendo varias lesiones.

Según testigos, el niño se zafó de la seguridad del juego y cayó al suelo. Por esta la situación, su padre se quitó la seguridad y salió despedido del juego, resultando ambos con politraumatismos.

Tras la caída, el menor fue internado en CTI con una fractura de cráneo. Su padre, por su parte, fue también hospitalizado con varias heridas.

Luego de diez días en el centro médico, el niño recibió el alta médica, volviendo a su casa. Sin embargo, y a razones aún por establecer, poco después fue encontrado muerto en su casa en Colinas de Solymar, Canelones.

La madre del niño había presentado una denuncia contra la empresa Gioga e Hijos, que opera el juego bajo el aval de la Intendencia de Montevideo (IMM). En la denuncia, confirmada en esta nota de El Observador, se señaló que el niño fue encontrado 20 minutos después de la caída.

Además, en ella se cuestionó al personal del parque, ya que el juego continuó funcionando después del incidente y el empleado, con 19 años de experiencia, no notó que el niño iba en la falda del padre, algo prohibido.

Producto del accidente, desde Intendencia de Montevideo (IM) decidieron suspender la atracción hasta esclarecer lo ocurrido a nivel penal.

