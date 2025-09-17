Mateo Ponte renovó contrato por tres años con Botafogo, el vigente campeón de la Copa Libertadores, con la presencia de un cinco veces campeón uruguayo con Nacional como representante

Mateo Ponte renovó con Botafogo y en la foto aparece con directivos, y en los flancos, sus representantes Edgardo Lasalvia y Marco Vanzini

El lateral uruguayo Mateo Ponte llegó a un acuerdo con Botafogo, el vigente campeón de la Copa Libertadores de América y con el que levantó la misma, para renovar su contrato hasta el 31 de julio de 2028, es decir, por tres temporadas más.

El futbolista, quien fue campeón del mundo con la selección sub 20 con Uruguay en el Mundial de Argentina 2023, se mostró muy feliz y junto a su familia y pareja.

Mateo Ponte concurrió a la renovación con su pareja Micaela Torres, y también con sus padres.

Pero además, fue representado como de costumbre, por Edgardo Lasalvia, y también por Marco Vanzini, quien también trabaja como empresario de futbolistas y desde hace años está radicado en Rio de Janeiro.

ponte libertadores Mateo Ponte con la Copa Libertadores que ganó con Botafogo

Vanzini, quien ganó cinco Campeonatos Uruguayos con Nacional, se unió últimamente a esta sociedad.

"Estoy muy feliz por la renovación. Creo que es un triunfo mío como jugador, pero también por el grupo y la familia, que son quienes están día a día conmigo, y me hay ayudado a crecer como persona y como jugador".

Y añadió: "Es muy lindo quedarme aquí hasta 2028 por el cuerpo técnico, la torcida (la hinchada) y por Botafogo".