Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

Mateo Ponte renovó contrato por tres años con Botafogo, el vigente campeón de la Copa Libertadores, con la presencia de un cinco veces campeón uruguayo con Nacional como representante

Mateo Ponte, el lateral campeón del mundo sub 20 con la selección uruguaya, prolongó su vínculo con el club carioca

17 de septiembre 2025 - 14:04hs
Mateo Ponte renovó con Botafogo y en la foto aparece con directivos, y en los flancos, sus representantes Edgardo Lasalvia y Marco Vanzini

Mateo Ponte renovó con Botafogo y en la foto aparece con directivos, y en los flancos, sus representantes Edgardo Lasalvia y Marco Vanzini

El lateral uruguayo Mateo Ponte llegó a un acuerdo con Botafogo, el vigente campeón de la Copa Libertadores de América y con el que levantó la misma, para renovar su contrato hasta el 31 de julio de 2028, es decir, por tres temporadas más.

El futbolista, quien fue campeón del mundo con la selección sub 20 con Uruguay en el Mundial de Argentina 2023, se mostró muy feliz y junto a su familia y pareja.

La renovación con un ex Nacional

Mateo Ponte concurrió a la renovación con su pareja Micaela Torres, y también con sus padres.

Pero además, fue representado como de costumbre, por Edgardo Lasalvia, y también por Marco Vanzini, quien también trabaja como empresario de futbolistas y desde hace años está radicado en Rio de Janeiro.

Ignacio Ruglio presidente de Peñarol
PEÑAROL

El sorpresivo festejo de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, desde el exterior del país

Hinchas de Peñarol 
PEÑAROL

Peñarol pagó en un año a Conmebol multas por US$ 700.000 por el comportamiento de sus hinchas; mirá cuándo y por qué recibió los castigos

ponte libertadores
Mateo Ponte con la Copa Libertadores que gan&oacute; con Botafogo

Mateo Ponte con la Copa Libertadores que ganó con Botafogo

Vanzini, quien ganó cinco Campeonatos Uruguayos con Nacional, se unió últimamente a esta sociedad.

"Estoy muy feliz por la renovación. Creo que es un triunfo mío como jugador, pero también por el grupo y la familia, que son quienes están día a día conmigo, y me hay ayudado a crecer como persona y como jugador".

Y añadió: "Es muy lindo quedarme aquí hasta 2028 por el cuerpo técnico, la torcida (la hinchada) y por Botafogo".

Temas:

Mateo Ponte Botafogo selección uruguaya Marco Vanzini Nacional

Seguí leyendo

Las más leídas

Julia Paternain
ATLETISMO

¿Qué premio económico ganó Julia Paternain por su medalla de bronce en el Mundial de atletismo?

Julia Paternain y Stella Chesang
ATLETISMO

Julia Paternain: la clave de optar por defender a Uruguay y los 4 minutos que le faltaron para alcanzar la marca mínima de maratón para el Mundial donde fue bronce

Cancha del Gran Parque Central
NACIONAL

Césped híbrido, bajar la cancha medio metro, una inversión millonaria y casi cinco meses de trabajo: lo que proyectan en el campo de juego del Gran Parque Central

Ciro Pérez
CICLISMO

La decisión de la Federación Ciclista Uruguaya con el Mundial de Ruanda: de tener once cupos, solo irá con un representante y no estarán Thomas Silva ni Eric Fagúndez

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos