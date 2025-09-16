Dólar
Compra 38,95 Venta 41,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
nubes
Miércoles:
Mín  14°
Máx  21°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / DIVISAS

Dólar hoy: esta es la cotización del martes 16 de setiembre, según el BROU

En el histórico, la compra y la venta del dólar estadounidense bajaron respecto al lunes 15 de setiembre

16 de septiembre 2025 - 7:23hs
Dólar hoy

Dólar hoy

Getty Images

El dólar abrió este martes 16 de setiembre con un valor de $ 38,90 la compra y $ 41,30 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).

En el histórico, la compra del dólar estadounidense bajó $ 0,05, mientras que la venta bajó $ 0,15 respecto al lunes 15 de setiembre.

Dólar en Argentina: ¿cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos?

El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este martes a A$ 1.425 la compra y A$ 1.475 la venta, según el diario argentino El Cronista. El tipo de cambio subió A$ 10 (0,68%).

Más noticias
Dólar en Uruguay
TIPOS DE CAMBIO

Dólar hoy: esta es la cotización del lunes 15 de setiembre, según el BROU

como cotizara el dolar de cara a las elecciones de octubre 2025, segun una de las halcones del mercado
MERCADOS

Cómo cotizará el dólar de cara a las elecciones de octubre 2025, según una de las "halcones" del mercado

Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 27,40 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,68 de acuerdo a la herramienta Cuex.

Temas:

Dólar BROU Argentina Banco República

Seguí leyendo

Las más leídas

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne

Meteorólogos anunciaron mal tiempo para esta semana
PRONÓSTICO

"Tendremos varios problemas": meteorólogos anunciaron la llegada de un frente frío y un ciclón que se intensificará el fin de semana

Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, Sofía Balbi y Luis Suárez
DIVISIONAL D

El comentario de Lionel Messi con respuesta de Luis Suárez que revolucionó las redes sociales de Deportivo LSM

La ciclovía en 18 de Julio
TRANSPORTE

Transporte público: con reparos al plan del gobierno, Bergara propuso que el túnel para ómnibus en 18 de Julio sea a partir de Ejido

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos