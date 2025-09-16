Copa Libertadores: comienzan los cuartos de final con un cruce argentino y grandes duelos contra brasileños; mirá los partidos

Comienzan los cuartos de final de la Copa Libertadores , con Palmeiras y Flamengo como los equipos más fuertes y principales candidatos a jugar la final, la presencia de River Plate y Estudiantes de La Plata , y el duelo argentino entre Vélez y Racing , que eliminó a Peñarol la fase anterior.

La eliminatorias se abre con el duelo argentino entre Vélez y Racing en el estadio José Amalfitani este martes 16 de setiembre a las 19:00 horas , uno de los cruces más parejos.

El equipo de Gustavo Costas no llega en su mejor momento futbolístico en cuanto a rendimiento y viene de eliminar a Peñarol en los octavos de final, tras caer 1-0 en el Campeón del Siglo e imponerse por 3-1 en el desenlace en el Cilindro de Avellaneda.

El elenco de Guillermo Barros Schelotto viene en alzas en base al estado de forma en los distintos torneos y alcanzó esta instancia luego de eliminar a Fortaleza de Brasil. De hecho, luego de igualar 0-0 la ida de octavos el pasado 12 de agosto, Vélez no perdió ningún encuentro desde ese día en las distintas competencias.

COPA LIBERTADORES La decisión de la Conmebol con el VAR a partir de los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, después de la polémica por el penal en Racing vs Peñarol

COPA LIBERTADORES Cuartos de final de la Copa Libertadores: mirá cómo quedaron los cruces tras las series de octavos y cuándo se juega la próxima fase

River Plate ante Palmeiras, un cruce de gigantes

El partido que más atractivo despierta, por la magnitud de ambos equipos y por lo que representan en la Copa Libertadores, es el duelo entre River Plate y Palmeiras. La ida tendrá lugar el miércoles 17 de setiembre a las 21:30 en el estadio Monumental de Argentina, y la revancha será en Brasil.

salas River Plate se mide ante Palmeiras River Plate

Si bien mostró algunos mínimos destellos de mejoras en el rendimiento, el elenco de Marcelo Gallardo no llega en su mejor momento a esta llave pero sabe que definir la serie de visitante va a ser muy complicado, por lo que el encuentro de ida en condición de local es fundamental para definir el rumbo de la serie.

Enfrente tendrá a un Palmeiras con grandes nombres y figuras, teniendo en cuenta que tras el Mundial de Clubes vendió a Estevao y a Richard Ríos. No obstante, sigue manteniendo un enorme equipo que lo ubica como uno de los candidatos a ganar la Copa Libertadores.

Estudiantes de la Plata frente al poderoso Flamengo

Otro gran duelo que se aprecia en los cuartos de final es el enfrentamiento entre Estudiantes de La Plata, equipo de Fernando Muslera, ante el todopoderoso Flamengo de Giorgian De Arrascaeta.

20250831 Giorgian De Arrascaeta volvió a festejar un gol para Flamengo Giorgian De Arrascaeta volvió a festejar un gol para Flamengo

Una de las ventajas que tiene el equipo de Eduardo Domínguez es que define la serie en La Plata, en condición de local, pero este jueves 18 de setiembre deberá viajar a Río de Janeiro para medirse al Mengao a las 21:30 horas.

Por último, el cruce restante es entre Sao Paulo de Brasil y Liga de Quito, siendo la ida el jueves 18 de setiembre a las 19:00 horas y la revancha la semana siguiente en Brasil.