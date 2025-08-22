Cuartos de final de la Copa Libertadores: mirá cómo quedaron los cruces tras las series de octavos y cuándo se juega la próxima fase

El uruguayo Martín Silva ataja un penal en la serie ante River Plate, que los argentinos le ganaron a Libertad de Paraguay

Liga de Quito dio el golpe al eliminar al defensor del título, Botafogo , este jueves en el cierre de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, en el que River Plate, con mucho sufrimiento, y Palmeiras, a media máquina, también avanzaron a cuartos .

De esta manera, los cuartos de final de la Libertadores serán los siguientes: Palmeiras-River Plate, Liga de Quito-Sao Paulo, Racing Club-Vélez Sarsfield y Flamengo - Estudiantes de la Plata .

Así quedaron los cuartos de final de la Copa Libertadores

PEÑAROL El sentido mensaje de Matías Arezo tras la eliminación de Copa Libertadores: "Peñarol jamás se rinde"

COPA LIBERTADORES Fernando Muslera sigue en carrera en la Copa Libertadores y comenzó una racha invicto; Estudiantes sufrió pero pasó a cuartos para jugar ante Flamengo

Estudiantes de La Plata (ARG) - Flamengo (BRA)

River Plate (ARG) - Palmeiras (BRA)

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa Libertadores?

Se disputarán entre el 17 y el 26 de setiembre.

El cierre de los octavos de final, este jueves, tuvo lugar un día después de los violentos enfrentamientos en el partido de Copa Sudamericana entre Independiente de Argentina y Universidad de Chile en Buenos Aires, que dejaron 19 heridos, tres de ellos de gravedad, y un centenar de detenidos.

El campeón afuera

Liga de Quito eliminó al Botafogo, defensor del título, al vencerlo 2-0 en la capital ecuatoriana.

El equipo albo, conducido por el brasileño Tiago Nunes, exentrenador del Fogão, enfrentará en cuartos de final al Sao Paulo, que eliminó al Atlético Nacional colombiano el martes en definición por penales 4-3.

Botafogo, dirigido por Davide Ancelotti, hijo de Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil, había ganado en la ida por 1-0 el jueves pasado en Rio de Janeiro.

"Estaba seguro de que íbamos a hacer un gran partido", expresó Nunes en rueda de prensa tras el encuentro disputado en el estadio Rodrigo Paz, de Liga de Quito.

Con emoción, el entrenador celebró el estar entre los ocho mejores del torneo continental. Liga "es un equipo campeón acostumbrado a esto", dijo.

"Por esto estamos peleando (por ganar la Libertadores) y tenemos la fe, la ilusión de que este equipo pueda volver a hacer grandes cosas", añadió.

Este jueves, el Rey de Copas ecuatoriano, que ganó la Libertadores en 2008, se llevó la victoria con goles del volante boliviano Gabriel Villamil (7 minutos) y del delantero argentino Lisandro Alzugaray (60), de tiro penal.

River sufrió

En una dramática definición por penales que ganó 3-1, River Plate eliminó al Libertad de Paraguay y se clasificó para cuartos de final, donde jugará ante el gran candidato al título, el Palmeiras.

Los noventa minutos en el estadio Monumental de Buenos Aires finalizaron 1-1, con tantos de Sebastián Driussi a los 29 minutos para el Millonario y Robert Rojas a los 43 para Libertad.

River jugó desde los 52 minutos con diez jugadores por la expulsión del volante Giuliano Galoppo.

"Libertad jugó un muy buen partido. Luego, la expulsión de Galoppo nos cambió todo", dijo en la conferencia de prensa postpartido el DT de River, Marcelo Gallardo.

Libertad's Uruguayan goalkeeper #01 Martin Silva stops the penalty from River Plate's defender #21 Marcos Acuna (out of frame) in the penalty shootout of the Copa Libertadores round of 16 second leg football match between Argentina's River Plate and Parag El uruguayo Martín Silva ataja un penal en la serie ante River Plate, que los argentinos le ganaron a Libertad de Paraguay Foto: AFP

La serie se definió en penales porque el partido de ida también había finalizado en igualdad (0-0). En la tanda desde los doce pasos, Libertad falló tres remates de cuatro, uno de ellos atajado por Franco Armani, y River anotó tres, uno tapado por el uruguayo Martín Silva, y logró una festejada clasificación a cuartos de final.

River arrastraba una muy mala racha en definiciones por penales, que no ganaba desde una tanda contra el Cruzeiro en la Libertadores 2019, pero esta vez cambió la pisada y celebró el pase a cuartos.

"En los penales finalmente se nos dio una para este lado. Después de un segundo tiempo muy oscuro, se hizo la luz", celebró Gallardo.

Franco Armani, por su parte, señaló que "no nos podíamos quedar afuera, aunque tenemos mucho por mejorar. Es una Copa muy difícil".

Palmeiras cumplió con el trámite

Al Palmeiras le bastó con empatar este jueves 0-0 ante Universitario de Perú para avanzar, gracias a su aplastante triunfo 4-0 de la semana pasada en Lima.

El golero del Verdão, Weverton, tuvo una noche más ajetreada de lo esperado en el Allianz Parque, en Sao Paulo, pero a la vez contaba con la tranquilidad del mullido colchón que el equipo consiguió en la ida.

El guardameta fue la figura del encuentro.

Los días previos al partido estuvieron marcados por las dudas en torno a la renovación del técnico portugués Abel Ferreira, ganador al mando del Verdao de la Copa Libertadores en 2020 y 2021, la Recopa Sudamericana en 2022 y el Brasileirão en 2022 y 2023. Su contrato vence en diciembre.