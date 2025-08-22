Dólar
VIOLENCIA EN EL FÚTBOL

"Fue un verdadero linchamiento": los fuertes testimonios de los hinchas de Universidad de Chile tras los violentos incidentes en el estadio de Independiente

“Parecían perros salvajes de verdad, los hinchas de Independiente", dijo un parcial de la U, entre los que hubo críticas a la policía argentina

22 de agosto 2025 - 7:23hs
Incidentes entre Independiente y U de Chile

Incidentes entre Independiente y U de Chile

"Nos dejaron abandonados, a la deriva". Aún impactados por la noche de terror que vivieron en Buenos Aires, los hinchas chilenos de la U culpan a la policía argentina de haber atizado el caos que comenzó en las gradas del Estadio Libertadores de América.

El partido del miércoles entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por octavos de final de la Copa Sudamérica se transformó en un duelo a muerte entre barras.

Todo comenzó cuando un grupo de chilenos arrojó palos, botellas y butacas, desde las tribunas, a la parte inferior donde había seguidores de Independiente, según un periodista de la AFP en el lugar.

Fans of Universidad de Chile gesture during the interruption of the Copa Sudamericana round of 16 second leg football match between Argentina's Independiente and Chile's Universidad de Chile at the Libertadores de America stadium in Avellaneda, Buenos Air
Se desató entonces una feroz pelea en las tribunas. Semidesnudos, hinchas corrían despavoridos por las gradas. Puños y palos, a diestra y siniestra.

Las imágenes virales de un rostro ensangrentado o de un aficionado lanzándose al vacío para evitar que lo lincharan dejaron constancia de la barbarie. Un techo amortiguó su caída y lo salvó de morir, según una autoridad chilena.

Tomás González no solo culpa a las barras. Los policías "nos dejaron abandonados, de hecho ellos mismos abrieron las puertas para que la barra de Independiente se metiera al túnel, para que llegara a golpearnos".

Incidentes Indepenediente U de Chile
A su regreso a Santiago el jueves, el hombre de unos 30 años aseguró que después de lograr escapar del estadio, convertido en un campo de batalla, la fuerza pública empezó a golpearlos: "La gente que ya iba ensangrentada, (...) la policía los pescaba y los tomaba detenidos".

"Fue algo desesperante y terrible", remarcó.

Es el saldo de uno de los choques entre aficionados más violentos de los últimos tiempos: 19 heridos, tres de gravedad, y más de 100 detenidos, según autoridades.

AMDEP1429. AVELLANEDA (ARGENTINA), 20/08/2025.- Hinchas se enfrentan este miércoles, en un partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América en Avellaneda (Argentina).
"A la deriva"

Ignacio Leighton, un aficionado de 35 años quien regresó en el mismo vuelo que Tomás, con una bufanda de la U anudada al cuello, cree que la policía fue en parte responsable de lo ocurrido.

"La policía en Argentina simplemente no existe. No actúa ante situaciones evidentes de maltrato", afirmó en el aeropuerto de Santiago.

Según él, por suerte se salvó de que las barras de Independiente rompieran la reja y se les "abalanzaran" dentro del estadio.

Incidentes entre Independiente y U de Chile
"El ingreso, la verdad fue un caos también. La policía echaban los caballos, te pegaban palos", aseguró Leighton.

Aficionados fueron presas de los argentinos cuando quisieron regresar a recuperar lienzos de la U y tambores.

"Fue un verdadero linchamiento lo que ocurrió allá. Muchos muchachos volvieron a buscar lienzos; volvieron a buscar bombos. Y ahí es donde quedó el caos. Ahí es donde lamentablemente estos parecían perros salvajes de verdad, los hinchas de Independiente", sostuvo.

También Rodrigo León critica la inacción de la policía argentina.

"Lo peor de todo es que lo que se muestra es lo que pasó adentro (...) Lo terrible pasó afuera, donde la policía hizo la vista gorda, donde la policía dejó pasar todo. (...) Ayer nos dejaron a la deriva", resumió.

