/ Nacional / BARRIO SUR

La Policía investiga la muerte de un hombre de 78 años que fue encontrado en su casa con una puñalada en el cuello

Personal policial ingresó al apartamento y constató la presencia del hombre caído junto a un cuchillo de mango plástico clavado a la altura del cuello

22 de agosto 2025 - 13:28hs
Patrullero de la Policía de Montevideo
Patrullero de la Policía de Montevideo Inés Guimaraens

La Policía investiga el homicidio de un hombre de 78 años que fue encontrado apuñalado en su apartamento del piso 15 de un edificio ubicado en Convención y Durazno, en Barrio Sur, confirmaron fuentes de la Jefatura de Montevideo a El Observador.

De acuerdo a la información policial, divulgada en primera instancia por Telemundo (Canal 12), el hijo de la víctima manifestó a los uniformados que el viernes pasado había mantenido una comunicación telefónica con su padre y éste se encontraba en buen estado de salud.

Posteriormente intentó contactarlo en varias oportunidades sin obtener respuesta, situación que le resultó extraña ya que su padre no tenía la costumbre de no contestar llamadas.

Por tal motivo, decidió concurrir a su domicilio y encontró a su padre tendido en el piso de la sala, aparentemente sin signos vitales, y dio aviso al Servicio de Emergencias 911.

Personal policial ingresó al apartamento y constató la presencia del hombre caído junto a un cuchillo de mango plástico clavado a la altura del cuello.

Los efectivos notaron sangre en el piso, en una alfombra y en una toalla blanca.

Personal del área de Homicidios tomó el caso.

