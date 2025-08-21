Dólar
Nacional / SEGURIDAD

Encuesta de Cifra: la Policía duplica a la Justicia en aprobación, que solo alcanza el 33%

La misma encuesta le consultó a los participantes cuál debería ser la principal tarea del cuerpo policial

21 de agosto 2025 - 17:43hs
Policía, policías, ministerio del interior
Foto: Leonardo Carreño

La última encuesta de Cifra reveló que la Policía duplica a la Justicia en cuanto aprobación, recogiendo la institución policial el 66% y el Poder Judicial solo el tercio de los uruguayos le da su aprobación.

El relevamiento al que accedió La Diaria también muestra que la Policía tiene un saldo positivo de 42%. En el interior del país la aprobación a la Policía alcanza el 71% y en Montevideo al 62%.

Por otro lado, la Justicia recibe una mayor evaluación negativa. El Poder Judicial tiene el 55% desaprobación de su desempeño y sólo el 33% lo aprueba, con porcentajes similares entre la capital y el resto del país.

Policía. (Archivo)
JUSTICIA

Denuncian a un policía que embistió a un adolescente que cruzaba la calle en Jardines del Hipódromo: lo "arrojó" más de 10 metros y está en CTI

Uno de los abogados del agente, Marcelo Frioni
DECLARACIÓN

Abogado aseguró que el policía que mató a dos hinchas de Nacional defendió a "niños y amigos" que estaban en la casa

La aprobación policial es mayor en la franja de 45 a 59 años, con un 70%, Mientras que en los menores de 30 años es de 57%.

De los 30 a 44 años, el 64% aprueba el desempeño policial; mientras que entre los mayores de 60 años la aprobación alcanza el 69%.

La aprobación a la Justicia se mantiene pareja en casi todos los grupos, pero entre los menores de 30 años supera el promedio por cinco puntos. La desaprobación, es de 45% para ese grupo, de 58% entre 30 y 44 años, de 56% de 45 a 59 años y de 51% entre los mayores de 60 años.

Otra pregunta de la encuesta que se realizó fue cuál consideran los uruguayos cuál debería ser la principal tarea de la Policía. El 72% respondió “que trabaje junto con los vecinos”, mientras que el 22% considera que es “que se concentre en proseguir criminales”.

El mismo medio de comunicación citado, informó que los datos fueron analizados en una reunión el pasado miércoles el ministro del Interior Carlos Negro y los comisarios de las seccionales de Montevideo y Canelones.

encuesta Cifra policía Justicia Poder Judicial

