La Policía detuvo en las últimas horas al exalcalde de Isidoro Noblía Favio Freire, por la causa de venta de libretas de conducir emitidas desde ese municipio de Cerro Largo. La Fiscalía indaga la maniobra a través de la que se emitieron 8.900 de estos documentos, pero en la localidad viven no más de 3.000 personas.
Cerro Largo: detuvieron al exalcalde del municipio que vendía libretas de conducir; hasta el martes fue encargado de la Policía Municipal
Favio Freire, del Partido Nacional, deberá declarar ante la Fiscalía. Durante el anterior período estuvo a cargo de Isidoro Noblía