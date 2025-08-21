Cerro Largo: detuvieron al exalcalde del municipio que vendía libretas de conducir; hasta el martes fue encargado de la Policía Municipal

La Policía detuvo en las últimas horas al exalcalde de Isidoro Noblía Favio Freire, por la causa de venta de libretas de conducir emitidas desde ese municipio de Cerro Largo. La Fiscalía indaga la maniobra a través de la que se emitieron 8.900 de estos documentos, pero en la localidad viven no más de 3.000 personas.

Freire, quien es parte del Partido Nacional y se desempeñó hasta el martes como encargado de la Policía Municipal, fue detenido en su casa en la mañana de este jueves. Se espera que en la tarde de dicha jornada declare ante el Ministerio Público.

Ya son cinco las personas imputadas por la causa, que fue anunciada cuando el intendente Christian Morel asumió el mando. Luego, la Fiscalía tomó la investigación de oficio.

Por cada uno de los documentos, que fueron entregados a personas de todo el país, se pagaba alrededor de $ 15.000. Ninguno de las personas que recibían las libretas hacían pruebas teóricas y prácticas, además de que muchas no estaban habilitadas para conducir.