Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
cielo claro
Viernes:
Mín  11°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / FISCALÍA

Cerro Largo: detuvieron al exalcalde del municipio que vendía libretas de conducir; hasta el martes fue encargado de la Policía Municipal

Favio Freire, del Partido Nacional, deberá declarar ante la Fiscalía. Durante el anterior período estuvo a cargo de Isidoro Noblía

21 de agosto 2025 - 16:35hs
image (17)

La Policía detuvo en las últimas horas al exalcalde de Isidoro Noblía Favio Freire, por la causa de venta de libretas de conducir emitidas desde ese municipio de Cerro Largo. La Fiscalía indaga la maniobra a través de la que se emitieron 8.900 de estos documentos, pero en la localidad viven no más de 3.000 personas.

Freire, quien es parte del Partido Nacional y se desempeñó hasta el martes como encargado de la Policía Municipal, fue detenido en su casa en la mañana de este jueves. Se espera que en la tarde de dicha jornada declare ante el Ministerio Público.

Ya son cinco las personas imputadas por la causa, que fue anunciada cuando el intendente Christian Morel asumió el mando. Luego, la Fiscalía tomó la investigación de oficio.

Más noticias
Cerro Largo es el cuarto departamento en dejar la zona roja en los últimos días
CERRO LARGO

Municipio de Cerro Largo con 3.000 habitantes otorgó casi 9.000 permisos para conducir; funcionarios los vendían a $ 15.000

Alcaldesa del Municipio E, Mercedes Ruiz
LIMPIEZA

"Más limpio": alcaldesa blanca en Montevideo reconoció que "se está notando" un "cambio" tras la asunción de Mario Bergara

Por cada uno de los documentos, que fueron entregados a personas de todo el país, se pagaba alrededor de $ 15.000. Ninguno de las personas que recibían las libretas hacían pruebas teóricas y prácticas, además de que muchas no estaban habilitadas para conducir.

Temas:

municipio LIbreta de conducir Partido Nacional Partido Nacional

Seguí leyendo

Las más leídas

Telemundo desvinculó a dos de sus figuras
TELEVISIÓN

Canal 12 desvinculó a dos figuras del informativo en medio de cambios en Telemundo

Oscar Ruggeri
COPA LIBERTADORES

La clara opinión de Óscar Ruggeri sobre el penal que le pitaron a Racing contra Peñarol en Copa Libertadores, y lo que dijo del árbitro; mirá el video

El penal que pitó Wilmar Roldán de Emanuel Gularte de Peñarol sobre Maravilla Martínez de Racing por Copa Libertadores
COPA LIBERTADORES

Conmebol publicó el audio y el video del VAR del penal que Wilmar Roldán pitó a Racing contra Peñarol por Copa Libertadores

Foto de la fachada del Hospital Británico
CIUDAD

Cambios en la zona de Tres Cruces: Intendencia de Montevideo autoriza extensión del Hospital Británico que incluirá demoliciones

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos