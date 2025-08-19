Cinco funcionarias de Cerro Largo detenidos por venta de libretas para conducir; emitieron 8.900 para una localidad de 3.000 personas

Cinco funcionarios de municipio de Cerro Largo detenidos por venta de libretas de conducir

Cinco personas, todas funcionarias municipales , fueron detenidas en el marco de una investigación sobre la expedición irregular de libreta de conducir en la localidad de Isidoro Noblía, un pequeño pueblo del departamento de Cerro Largo con alrededor de 3.000 habitantes.

La situación apunta a la existencia de una red de funcionarios públicos que durante los últimos tres años se dedicaban en el pueblo a vender libretas de conducir. Cada una de ellas eran vendidas a un precio de $ 15.000 .

De acuerdo con los números que logró establecer el Ministerio Público, en los últimos tres años, se emitieron 8.900 documentos.

De ese total, de acuerdo con lo informado por Eduardo Preve en X y según pudo confirmar El Observador días atrás, 3.927 corresponden a la categoría de autos, camionetas y camiones chicos .

Alrededor de 1.000 libretas fueron emitidas para manejar maquinaría vial y 1.195 para motos.

El intendente Christian Morel, quien asumió el cargo recientemente, se mostró dispuesto a colaborar con la Justicia, aunque señaló que la problemática es "herencia" del "gobierno anterior".

"Entre tantas herencias que tuvimos, no solo económicas, lamentablemente heredamos esta situación", dijo en rueda de prensa consignada por El País.

Morel también destacó que su gobierno está comprometido con la transparencia y el esclarecimiento del caso, indicando que si la justicia determina que hubo irregularidades, actuará de forma contundente. "No me va a temblar la mano", afirmó el intendente.