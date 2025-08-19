La broma de Maximiliano Gómez en la práctica de Nacional que hizo reír al capitán Sebastián Coates

Nacional entrenó en la mañana de este martes bajo lluvia en la Ciudad Deportiva Los Céspedes comenzando a preparar otro importante encuentro como será el del próximo sábado a la hora 18 en el Gran Parque Central, cuando reciba a Boston River por la fecha 4 del Torneo Clausura. Luego del entrenamiento, Maximiliano Gómez le jugó una broma a Sebastián Coates, el capitán tricolor.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Cabe recordar que el conjunto albo volverá a jugar a puertas cerradas en su estadio, debido a la sanción de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), por los graves hechos de violencia que se generaron en la final del Intermedio en el Estadio Centenario.

En la práctica de este martes a la mañana en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, se dio una jugada como muchas.

Maximiliano Gómez avanzó con pelota dominada por izquierda y el capitán, Sebastián Coates salió a la marca.

COPA LIBERTADORES La fuerte respuesta del dirigente de Peñarol, Gonzalo Moratorio, al comunicado de quejas de Aerolíneas Argentinas por la actitud de los jugadores durante el vuelo

COPA LIBERTADORES Mientras Peñarol se prepara para jugar ante Racing por Copa Libertadores, en Brasil dieron a conocer hoy una sentencia dictada hace tres semanas, de seis años de prisión a uno de los hinchas detenidos por los disturbios de octubre

Si bien el delantero no lo contó, el experiente zaguero le quitó la pelota.

Horas después de terminada la práctica, Maximiliano Gómez subió una foto a sus redes sociales con una frase para Coates.

"Era con patada, capitán", escribió el delantero. Y al rato, Coates respondió con emojis de asombro y de risa.

Aquí se puede ver el posteo de ambos: