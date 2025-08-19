Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

La broma de Maximiliano Gómez en la práctica de Nacional que hizo reír al capitán Sebastián Coates

19 de agosto 2025 - 17:35hs
Maximiliano Gómez celebra un nuevo gol para Nacional

FOTO: L. Carreño

Nacional entrenó en la mañana de este martes bajo lluvia en la Ciudad Deportiva Los Céspedes comenzando a preparar otro importante encuentro como será el del próximo sábado a la hora 18 en el Gran Parque Central, cuando reciba a Boston River por la fecha 4 del Torneo Clausura. Luego del entrenamiento, Maximiliano Gómez le jugó una broma a Sebastián Coates, el capitán tricolor.

Cabe recordar que el conjunto albo volverá a jugar a puertas cerradas en su estadio, debido a la sanción de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), por los graves hechos de violencia que se generaron en la final del Intermedio en el Estadio Centenario.

La broma de Maximiliano Gómez a Coates

En la práctica de este martes a la mañana en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, se dio una jugada como muchas.

Maximiliano Gómez avanzó con pelota dominada por izquierda y el capitán, Sebastián Coates salió a la marca.

Si bien el delantero no lo contó, el experiente zaguero le quitó la pelota.

Horas después de terminada la práctica, Maximiliano Gómez subió una foto a sus redes sociales con una frase para Coates.

"Era con patada, capitán", escribió el delantero. Y al rato, Coates respondió con emojis de asombro y de risa.

Aquí se puede ver el posteo de ambos:

maxi y coates
El posteo de Maximiliano Gómez que fue contestado por Sebastián Coates, tras una jugada en la práctica de Nacional

Temas:

Nacional Maximiliano Gómez Sebastián Coates Torneo Clausura Gran Parque Central Boston River

