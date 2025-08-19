El hombre que mató a su hija de varios balazos falleció en las últimas horas, producto de que se dio un disparo en la cabeza luego de asesinar a la menor. El hecho se dio en un centro interdisciplinario de Maldonado en la tarde de este martes, cuando la menor de 12 años salía de una consulta y recibió entre tres y cuatro disparos.
Falleció el hombre que mató a su hija de 12 años en Maldonado: era militar y la niña había nacido en un país africano
El hecho se dio en la tarde del martes. La víctima salía de una consulta médica y su padre le dio entre tres y cuatro disparos