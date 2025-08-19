Dólar
/ Nacional / MALDONADO

Falleció el hombre que mató a su hija de 12 años en Maldonado: era militar y la niña había nacido en un país africano

El hecho se dio en la tarde del martes. La víctima salía de una consulta médica y su padre le dio entre tres y cuatro disparos

19 de agosto 2025 - 18:36hs
20250408 Policia, patrulleros, policiales
Foto: Inés Guimaraens

El hombre que mató a su hija de varios balazos falleció en las últimas horas, producto de que se dio un disparo en la cabeza luego de asesinar a la menor. El hecho se dio en un centro interdisciplinario de Maldonado en la tarde de este martes, cuando la menor de 12 años salía de una consulta y recibió entre tres y cuatro disparos.

La víctima había nacido en un país africano y su padre, oriundo de Salto, fue coronel. En el marco de una misión de paz de Naciones Unidas de la que fue parte el militar, nació la menor asesinada, según informó FM Gente y confirmó El Observador.

La niña iba a la Escuela N° 1 de Maldonado y desde ese centro informaron que durante el miércoles las puertas estarán cerradas para “acompañar el momento de dolor”.

Hasta este martes, la niña se encontraba viviendo en la casa de una “madre de crianza” y había ido al centro interdisciplinario para una consulta médica.

