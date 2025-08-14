Dólar
Nacional / ACCIDENTE

Un hombre murió en un accidente laboral en Mercedes: PIT-CNT insiste en "seguir luchando por condiciones de trabajo seguras"

La víctima se encontraba trabajando en una obra cuando, de repente, se derrumbó un muro y le cayó encima

14 de agosto 2025 - 12:53hs
Accidente laboral en Mercedes

Accidente laboral en Mercedes

Durante la noche del miércoles un hombre murió tras sufrir un accidente laboral en la localidad de Mercedes, departamento de Soriano.

Según informó el medio local Agesor, el accidente ocurrió en una obra en Eduardo Víctor Haedo y Florencio Sánchez de Mercedes.

La víctima se encontraba trabajando cuando, de repente, se derrumbó un muro y le cayó encima.

Tras conocer la muerte del trabajo, el PIT-CNT Soriano difundió un comunicado donde expresó su "profundo dolor y pesar" ante el fallecimiento de su compañero.

"Una vez más, la clase trabajadora se enluta por la pérdida de un compañero en su lugar de trabajo. Este hecho, que nunca debería ocurrir, nos recuerda la importancia y urgencia de garantizar que las normas de seguridad se cumplan estrictamente en todos los ámbitos laborales, evitando así tragedias que se puedan y se deben prevenir", escribieron.

Desde el colectivo aseguraron que estarán acompañando a la familia, amigos y compañeros de la víctima en este "difícil" momento. Además, extendieron toda su "solidaridad" al SUNCA.

"Reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando por condiciones de trabajo seguras y dignas para todos los trabajadores y trabajadoras", cerraron.

