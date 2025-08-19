Dólar
La fuerte respuesta del dirigente de Peñarol, Gonzalo Moratorio, al comunicado de quejas de Aerolíneas Argentinas por la actitud de los jugadores durante el vuelo

19 de agosto 2025 - 13:22hs
Gonzalo Moratorio

Gonzalo Moratorio

Foto: Camilo Dos Santos.

La empresa Aerolíneas Argentinas, la compañía aérea con bandera de ese país, “lamentó” la actitud de jugadores de Peñarol en el viaje desde Montevideo a Buenos Aires del pasado domingo a la tarde, para el partido ante Racing de este martes (21:30) por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, y rápidamente tuvo una fuerte contestación del dirigente suplente del club, Gonzalo Moratorio.

El exdelegado del club ante la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), mostró toda su indignación por el comentario de la citada empresa.

Fue un momento de mucha euforia y en el video que subieron los aurinegros en sus redes se pudo ver al capitán del equipo, Maximiliano Olivera, parado sobre una butaca a lo barrabrava, y a los jugadores golpeando y sacudiendo los asientos a modo de percusión.

Por su parte, dos días después, este martes, Aerolíneas Argentinas hizo un posteo en sus redes en la que compartió el video de Peñarol.

“Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio”, señalaron, parafraseando la canción que cantaban los jugadores mirasoles.

“Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte”, agregaron.

La contestación de Gonzalo Moratorio no se hizo esperar.

"Hola @Aerolineas_AR de esto que me decís? Dejémonos de joder", escribió en su cuenta de X (es Twitter), y mostró un video que la propia empresa posteó el 16 de diciembre de 2022 cuando los hinchas argentinos viajaron a la final del Mundial Qatar 2022, saltando y cantando mucho más que lo que hicieron los jugadores de Peñarol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Gonzam79/status/1957821889667010989&partner=&hide_thread=false

Peñarol Racing Copa Libertadores Aerolíneas Argentinas

