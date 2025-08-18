Dólar
Compra 38,85 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / COPA LIBERTADORES

En Argentina advierten por una fuerte tormenta a la hora del partido entre Racing vs Peñarol por Copa Libertadores

El pronóstico del tiempo para la hora del encuentro es preocupante; En Argentina advierten por una fuerte tormenta a la hora del partido entre Racing vs Peñarol por Copa Libertadores

18 de agosto 2025 - 9:45hs
Ignacio Sosa Juan Ignacio Nardoni&nbsp;

Ignacio Sosa Juan Ignacio Nardoni 

FOTO: AFP

Peñarol se enfrenta a Racing de Avellaneda este martes a la hora 21.30 en el Cilindro de Avellaneda, en partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, que contará con unos 4.500 hinchas aurinegros que viajaron a la vecina orilla.

El encuentro tiene entradas agotadas y el equipo argentino debe dar vuelta el resultado de la ida cuando los carboneros ganaron 1-0 en la ida o de lo contario, el conjunto de Diego Aguirre alcanzará la clasificación a cuartos de final.

El pronóstico del tiempo para el partido Racing vs Peñarol

El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina para la noche de este martes en la ciudad de Avellaneda, conde comienza la provincia de Buenos Aires, saliendo de la capital argentina propiamente dicha, a la hora del encuentro entre Racing vs Peñarol en el Cilindro de los de La Academia informa de “tormentas fuertes y lluvias”.

Todo indica que a esa hora, el partido "se jugará con lluvia".

Eric Remedi y Agustín Almendra
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Racing vs Peñarol

el club del futbol uruguayo que ceso a su entrenador tras la tercera fecha del torneo clausura y que ya tiene nuevo dt
TORNEO CLAUSURA

El club del fútbol uruguayo que cesó a su entrenador tras la tercera fecha del Torneo Clausura y que ya tiene nuevo DT

Temas:

Peñarol Racing Copa Libertadores pronóstico

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Fernández
PEÑAROL

La gran novedad de la práctica de Peñarol relacionada con Leonardo Fernández de cara a la revancha con Racing por Copa Libertadores

Maximiliano Silvera
PEÑAROL

La acusación de Maximiliano Silvera a los jugadores de Racing por el partido de ida ante Peñarol en Copa Libertadores: "A Leo Fernández lo fueron a buscar directamente"

Mica Torres
LA PAREJA DE MATEO PONTE

El drama de Mica Torres tras una intervención en las cejas: "¿Cómo puede ser que todo lo que me haga relacionado con ser mujer, me duela?"

El eufórico vuelo de los jugadores de Peñarol a Buenos Aires
PEÑAROL

El eufórico vuelo de los jugadores de Peñarol a Buenos Aires, con un "reto" de la azafata a uno de los futbolistas; mirá el video del viaje al partido ante Racing

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos