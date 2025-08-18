En Argentina advierten por una fuerte tormenta a la hora del partido entre Racing vs Peñarol por Copa Libertadores

Ignacio Sosa Juan Ignacio Nardoni FOTO: AFP

Peñarol se enfrenta a Racing de Avellaneda este martes a la hora 21.30 en el Cilindro de Avellaneda, en partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, que contará con unos 4.500 hinchas aurinegros que viajaron a la vecina orilla.

El encuentro tiene entradas agotadas y el equipo argentino debe dar vuelta el resultado de la ida cuando los carboneros ganaron 1-0 en la ida o de lo contario, el conjunto de Diego Aguirre alcanzará la clasificación a cuartos de final.

El pronóstico del tiempo para el partido Racing vs Peñarol El pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina para la noche de este martes en la ciudad de Avellaneda, conde comienza la provincia de Buenos Aires, saliendo de la capital argentina propiamente dicha, a la hora del encuentro entre Racing vs Peñarol en el Cilindro de los de La Academia informa de “tormentas fuertes y lluvias”.

Todo indica que a esa hora, el partido "se jugará con lluvia".