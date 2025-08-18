El club del fútbol uruguayo que cesó a su entrenador tras la tercera fecha del Torneo Clausura y que ya tiene nuevo DT

La tercera fecha del Torneo Clausura 2025 del fútbol uruguayo se cobró al primer entrenador del certamen , tras sumar una nueva derrota y no haber sumado puntos en lo que va de la competencia.

Se trata de Alejandro Larrea, el entrenador de Progreso, quien ya no sigue en su cargo tras la derrota 3-1 ante Nacional del pasado sábado en el Gran Parque Central .

“Se acordó con Alejandro Larrea su desvinculación como entrenador del plantel principal”, informó el club de La Teja en sus redes sociales.

“Agradecemos y valoramos a un hombre de la casa su profesionalismo y dedicación”, agregaron.

Se acordó con Alejandro Larrea su desvinculación como entrenador del plantel principal. Agradecemos y valoramos a un hombre de la casa su profesionalismo y dedicación. #ElClubDelBarrio pic.twitter.com/YJBkbjukng

Progreso se ubica último en el Torneo Clausura, certamen en el que ha perdido sus tres partidos, ante Peñarol, Cerro Largo FC y Nacional.

Además, sumaba dos derrotas más del cierre del Torneo Intermedio, ante Racing y Juventud.

En la Tabla Anual se ubica 14° de 16 y suma 21 unidades.

El nuevo DT de Progreso

El nuevo DT de Progreso será Leonel Rocco, exjugador y exentrenador del club, quien asumirá para intentar cambiar la cara del equipo que busca la permanencia.