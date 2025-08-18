Dólar
El Observador / Fútbol / TORNEO CLAUSURA

El club del fútbol uruguayo que cesó a su entrenador tras la tercera fecha del Torneo Clausura y que ya tiene nuevo DT

El equipo se ubica último en el Torneo Clausura, certamen en el que ha perdido sus tres partidos

18 de agosto 2025 - 8:48hs
Foto: Inés Guimaraens

La tercera fecha del Torneo Clausura 2025 del fútbol uruguayo se cobró al primer entrenador del certamen, tras sumar una nueva derrota y no haber sumado puntos en lo que va de la competencia.

Alejandro Larrea

“Se acordó con Alejandro Larrea su desvinculación como entrenador del plantel principal”, informó el club de La Teja en sus redes sociales.

“Agradecemos y valoramos a un hombre de la casa su profesionalismo y dedicación”, agregaron.

Progreso se ubica último en el Torneo Clausura, certamen en el que ha perdido sus tres partidos, ante Peñarol, Cerro Largo FC y Nacional.

Además, sumaba dos derrotas más del cierre del Torneo Intermedio, ante Racing y Juventud.

En la Tabla Anual se ubica 14° de 16 y suma 21 unidades.

El nuevo DT de Progreso

El nuevo DT de Progreso será Leonel Rocco, exjugador y exentrenador del club, quien asumirá para intentar cambiar la cara del equipo que busca la permanencia.

Leonel Rocco
Leonel Rocco
Leonel Rocco

Fútbol Uruguayo Torneo Clausura Progreso

