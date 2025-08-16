Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras la victoria de Nacional ante Progreso

Nacional derrotó 3-1 a Progreso este sábado por la tercera fecha del Torneo Clausura ante un vacío Gran Parque Central, por la sanción que tienen los tricolores de cuatro encuentros sin público.

El equipo tricolor comenzó mejor que su rival y presionando muy bien arriba.

La figura de Maximiliano Gómez fue determinante en un encuentro que por momentos se complicó.

El futbolista metió un gol de entrada y en la hora de la primera mitad, tras un muy buen contragolpe que comenzó Nicolás "Diente" López, le dio el segundo a Christian Oliva.

Transitoriamente y luego de haber marcado muy mal en un córner, Nacional había recibido el empate por parte de un cabezazo del más chiquito en el área: Franco López.

En la segunda parte, Maximiliano Gómez siguió jugando un partido espectacular.

Primero, le dio el tercero otra vez a Oliva, pero este lo perdió de forma increíble. Pocos minutos después, en una enorme jugada con el Diente López, asistió otra vez, en este caso, a Juan Cruz De los Santos, quien volvió a anotar en la red ajena con la casaca tricolor.

Nacional mostró alguna duda promediando el primer tiempo, sobre todo, en defensa por el lado de Sebastián Coates, pero el gol de Oliva cuando terminaba esa primera mitad, le dio la tranquilidad necesaria.

Fueron tres puntos más que necesarios para el club y para el técnico, quien estuvo en boca de todos esta semana tras perder por goleada el clásico ante Peñarol, 3-0, pudo respirar tranquilo.

