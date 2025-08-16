Mirá los golazos de Nacional para llevarse un triunfo trascendente ante Progreso por el Torneo Clausura y la Tabla Anual

Juan Cruz De los Santos de Nacional ante Gianfranco Trasante de Progreso por el Torneo Clausura FOTO: L. Carreño

Nacional le ganó 3-1 a Progreso este sábado por la tercera fecha del Torneo Clausura en un partido en el que brilló Maximiliano Gómez con un gol y dos asistencias, y en el que también el conjunto tricolor mostró algunas falencias defensivas que le pudieron haber costado más caras.

El equipo de Pablo Peirano estaba obligado a llevarse los tres puntos por distintos temas: el primero, era la difícil situación del propio técnico luego de haber perdido como perdió el clásico ante Peñarol, 3-0, la semana pasada. El otro, porque justamente su eterno rival había perdido 2-1 el viernes de noche con Boston River en Florida y podía volver a sacarle 6 puntos en la punta de la Tabla Anual.

Los golazos del partido Nacional cumplió con el hecho de ganar, más allá de algún problema en defensa, y con un gran rendimiento de Maximiliano Gómez.

A su vez, estiró su diferencia en la Tabla Anual y volvió a lo que era antes de perder el clásico contra Peñarol.

Este formó un tándem muy bueno con Nicolás "Diente" López y en ofensiva se complementaron muy bien. Aquí se pueden ver los golazos de Nacional y el tanto de Progreso para el transitorio empate: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tenfieldoficial/status/1956861864559726846&partner=&hide_thread=false Como local, y con un gran poderío ofensivo comandando por Maxi Gómez, @Nacional recuperó la sonrisa y venció a @ProgresoOficial 3 a 1, para volverse a escapar en la punta de la Tabla Anual y, además, pelear por el Torneo Clausura. Este es nuestro compacto. pic.twitter.com/SzzDVis1qk — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) August 16, 2025