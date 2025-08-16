Dólar
Mirá los golazos de Nacional para llevarse un triunfo trascendente ante Progreso por el Torneo Clausura y la Tabla Anual

Nacional se llevó una victoria trascendente e importantísima ante Progreso por el Torneo Clausura y la Tabla Anual; mirá los golazos del partido

16 de agosto 2025 - 21:33hs
Juan Cruz De los Santos de Nacional ante Gianfranco Trasante de Progreso por el Torneo Clausura

FOTO: L. Carreño

Nacional le ganó 3-1 a Progreso este sábado por la tercera fecha del Torneo Clausura en un partido en el que brilló Maximiliano Gómez con un gol y dos asistencias, y en el que también el conjunto tricolor mostró algunas falencias defensivas que le pudieron haber costado más caras.

El equipo de Pablo Peirano estaba obligado a llevarse los tres puntos por distintos temas: el primero, era la difícil situación del propio técnico luego de haber perdido como perdió el clásico ante Peñarol, 3-0, la semana pasada. El otro, porque justamente su eterno rival había perdido 2-1 el viernes de noche con Boston River en Florida y podía volver a sacarle 6 puntos en la punta de la Tabla Anual.

Christian Oliva festeja su gol para Nacional ante Progreso por el Torneo Clausura, junto a Maximiliano Gómez y Emiliano Ancheta
CLAUSURA

Nacional 3-1 Progreso: con un notable Maximiliano Gómez y alguna duda defensiva, el tricolor respiró tras su regreso a la victoria por el Torneo Clausura

Maximiliano Gómez celebra un nuevo gol para Nacional
CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras la victoria de Nacional ante Progreso

Este formó un tándem muy bueno con Nicolás "Diente" López y en ofensiva se complementaron muy bien.

Aquí se pueden ver los golazos de Nacional y el tanto de Progreso para el transitorio empate:

Nacional Progreso Maximiliano Gómez Pablo Peirano Torneo Clausura

Nacional 3-1 Progreso: con un notable Maximiliano Gómez y alguna duda defensiva, el tricolor respiró tras su regreso a la victoria por el Torneo Clausura

¿A qué hora juega hoy Nacional vs Progreso y dónde verlo en vivo por el Torneo Clausura?

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras la victoria de Nacional ante Progreso

