Mirá los golazos de Nacional para llevarse un triunfo trascendente ante Progreso por el Torneo Clausura y la Tabla Anual

Nacional le ganó 3-1 a Progreso este sábado por la tercera fecha del Torneo Clausura en un partido en el que brilló Maximiliano Gómez con un gol y dos asistencias, y en el que también el conjunto tricolor mostró algunas falencias defensivas que le pudieron haber costado más caras.
