Los hinchas de Peñarol deberán ingresar al estadio de Racing cinco horas antes del partido

A falta de confirmación oficial por parte de Aprevide , los hinchas de Peñarol que acudan al Cilindro de Avellaneda para vivir la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Racing deberán ingresar al estadio a las 16:30 horas , tal cual sucedió en el Campeón del Siglo.

Según informa ESPN , en Racing aseguran que el organismo de seguridad resolverá que los hinchas de Peñarol deberán ingresar, de máximo, a las 16:30 al Cilindro para la revancha del martes por los octavos de final de la Libertadores, programada para las 21:30 .

Esto sería por pedido del club luego de que los 4.500 simpatizantes de Racing que fueron a Uruguay, para la ida, estuvieron más de nueve horas en el estadio . Ingresaron a las 16:30 y fueron retenidos hasta cerca de las 02:00 de la madrugada en la tribuna porque se decidió que salieran primero los locales.

¡A LLEGAR CON TIEMPO! El próximo martes Racing recibe a Peñarol por la vuelta de Octavos de la #Libertadores y, por disposición de los organismos de Seguridad, los hinchas del Manya deberán ingresar al Cilindro a las ¡¡16:30!! @DavilaTomi pic.twitter.com/6r5GKAvKDA

Por lo pronto, oficialmente no se difundieron los datos del operativo de seguridad que se llevará a cabo en Avellaneda, pero si es casi un hecho, según informa ESPN, que la parcialidad de Peñarol deberá ingresar al estadio a las 16:30 horas .

La tensión previa a la revancha no solo se potencia por esto, también se suma la acusación del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, de que los jugadores del equipo de Gustavo Costas buscaron lesionar a Leo Fernández, quien sufrió una distensión de ligamentos.

Racing y Peñarol se reunirán para diagramar el operativo

Luego de las diez horas que debieron estar en el Campeón del Siglo antes y después del partido de ida, el próximo lunes habrá una reunión de las autoridades de seguridad de la Provincia de Buenos Aires con la representación de ambos clubes para diagramar el operativo de seguridad para el encuentro del martes.

Una de las posibilidades más firmes, que aún falta confirmación oficial pero que está todo dado para que suceda, es que los simpatizantes del club uruguayo tengan que llegar bien temprano al estadio, pero que sean los primeros en retirarse una vez concluido el partido. Los hinchas de Peñarol deberán ingresar a las 16:30 horas al Cilindro.