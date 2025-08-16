Dólar
Compra 38,85 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / LIBERTADORES

Los hinchas de Peñarol deberán ingresar al estadio de Racing cinco horas antes del partido

A falta de confirmación oficial, los hinchas de Peñarol deberán ingresar al estadio de Racing cinco horas antes del encuentro

16 de agosto 2025 - 10:58hs
Tribuna Ámsterdam

Tribuna Ámsterdam

Foto: Leonardo Carreño

A falta de confirmación oficial por parte de Aprevide, los hinchas de Peñarol que acudan al Cilindro de Avellaneda para vivir la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Racing deberán ingresar al estadio a las 16:30 horas, tal cual sucedió en el Campeón del Siglo.

Según informa ESPN, en Racing aseguran que el organismo de seguridad resolverá que los hinchas de Peñarol deberán ingresar, de máximo, a las 16:30 al Cilindro para la revancha del martes por los octavos de final de la Libertadores, programada para las 21:30.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1956468722505593145&partner=&hide_thread=false

Esto sería por pedido del club luego de que los 4.500 simpatizantes de Racing que fueron a Uruguay, para la ida, estuvieron más de nueve horas en el estadio. Ingresaron a las 16:30 y fueron retenidos hasta cerca de las 02:00 de la madrugada en la tribuna porque se decidió que salieran primero los locales.

Por lo pronto, oficialmente no se difundieron los datos del operativo de seguridad que se llevará a cabo en Avellaneda, pero si es casi un hecho, según informa ESPN, que la parcialidad de Peñarol deberá ingresar al estadio a las 16:30 horas.

Diego Aguirre
DERROTA AURINEGRA

"Son puntos que duelen", dijo Diego Aguirre tras la derrota de Peñarol; aseguró que "la prioridad" es la Copa Libertadores

Héctor Tito Villalba y Fredy Martínez en Peñarol vs Boston River por el Torneo Clausura
TORNEO CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Clausura y en la Anual tras la derrota de Peñarol: cedió la punta y hay nuevo líder; Nacional pude sacarle seis puntos al aurinegro

La tensión previa a la revancha no solo se potencia por esto, también se suma la acusación del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, de que los jugadores del equipo de Gustavo Costas buscaron lesionar a Leo Fernández, quien sufrió una distensión de ligamentos.

Racing y Peñarol se reunirán para diagramar el operativo

Luego de las diez horas que debieron estar en el Campeón del Siglo antes y después del partido de ida, el próximo lunes habrá una reunión de las autoridades de seguridad de la Provincia de Buenos Aires con la representación de ambos clubes para diagramar el operativo de seguridad para el encuentro del martes.

Una de las posibilidades más firmes, que aún falta confirmación oficial pero que está todo dado para que suceda, es que los simpatizantes del club uruguayo tengan que llegar bien temprano al estadio, pero que sean los primeros en retirarse una vez concluido el partido. Los hinchas de Peñarol deberán ingresar a las 16:30 horas al Cilindro.

Temas:

Peñarol Racing Copa Libertadores

Seguí leyendo

Las más leídas

El hincha de Inter de Porto Alegre que opinó que Peñarol es superior a Flamengo
BRASIL

A un hincha de Inter de Porto Alegre le hicieron una encuesta para que eligiera entre 10 clubes del mundo, cuáles eran superiores a Flamengo y solo eligió a tres: uno de ellos, fue Peñarol; mirá el video

Boston River vs Peñarol
CLAUSURA

Boston River 2-1 Peñarol: con la cabeza en la Libertadores, el equipo de Diego Aguirre perdió y dejó puntos de oro

Los uruguayos de Flamengo: Gustavo Varela, Nicolás De la Cruz, Giorgian De Arrascaeta y Matías Viña
BRASIL

El uruguayo que renovó su contrato con Flamengo hasta diciembre de 2027 y al que le aumentaron su sueldo

Héctor Tito Villalba y Fredy Martínez en Peñarol vs Boston River por el Torneo Clausura
TORNEO CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Clausura y en la Anual tras la derrota de Peñarol: cedió la punta y hay nuevo líder; Nacional pude sacarle seis puntos al aurinegro

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos