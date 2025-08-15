Dólar
"Son puntos que duelen", dijo Diego Aguirre tras la derrota de Peñarol; aseguró que "la prioridad" es la Copa Libertadores

El técnico de Peñarol, Diego Aguirre, afirmó que "está difícil" que Leo Fernández "pueda estar" en el partido contra Racing el próximo martes en la revancha en Avellaneda por la Copa Libertadores

15 de agosto 2025 - 22:54hs
Diego Aguirre

Diego Aguirre

Foto: Leonardo Carreño

El director técnico de Peñarol, Diego Aguirre, dijo tras la derrota ante Boston River de este viernes que "son puntos que duelen" los que no consiguieron por la Liga AUF Uruguaya, pero aseguró que "la prioridad es el partido del martes", cuando se enfrente a Racing de Avellaneda como visitante por la Copa Libertadores.

El aurinegro cayó 2-1 ante Boston River, que jugó como local en Florida. El aurinegro presentó variantes en el equipo priorizando la competencia internacional.

Presentar un equipo con variantes "tuvo un costo alto", dijo Aguirre. "Sabíamos que había que tomar los riesgos", agregó el directo técnico carbonero.

"Hoy eran más importante los puntos que el juego (...) Este campeonato –por el uruguayo– es largo y siento que vamos a estar definiendo, aunque dejamos tres puntos que son importantes", agregó Aguirre.

"Se perdieron muchas pelotas, costó y hay méritos del adversario", explicó el técnico sobre la derrota de este viernes.

"Los juveniles están haciendo sus primeras armas, hay que darles tiempo, en general bien", según Aguirre. Consultado sobre el rendimiento de Gastón Silva, dijo "los rendimientos capaz que no fueron los mejores, en general".

Diego Aguirre sobre la posibilidad de que Leo Fernández juegue contra Racing

Clásico campeonato clausura 2025/Leonardo Fernández

El técnico aurinegro dijo que Leonardo Fernández tiene pocas chances de llegar a jugar contra Racing en el partido del martes en Argentina.

"Leo está con un dolor, está difícil que pueda estar, pero hay unos días para ver", contó Aguirre en rueda de prensa.

El 10 fue lesionado en la rodilla por los futbolistas de Racing en el partido del martes en el Campeón del Siglo y abandonó la cancha a los 20 minutos del partido.

En cuanto a la vuelta de Pedro Milans, dijo que el lateral "está bien" y que se va a definir si juega contra el equipo argentino "entre sábado y domingo".

"Ya tenemos en mente el equipo, vamos a ajustar alguna cosa el fin de semana", explicó el técnico. La oncena titular contra Racing podría ser "parecida", a la presentada en el partido por copa que se jugó en Campeón del Siglo.

Sobre el encuentro del martes adelantó que "va a ser durísimo". Racing "es un gran adversario y jugamos de visitante, así que a aprovechar estos días para mentalizar al equipo", sentenció.

