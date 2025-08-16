Dólar
Compra 38,85 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / FÚTBOL INTERNACIONAL

El récord negativo que obtuvo Racing tras perder con Tigre en la previa de la revancha ante Peñarol

Racing perdió con Tigre por la quinta fecha del Torneo Clausura de local en la previa de la revancha ante Peñarol por Copa Libertadores

16 de agosto 2025 - 14:03hs
Gustavo Costas

Gustavo Costas

Racing Club cumplió este viernes con su último compromiso antes del duelo decisivo del martes ante Peñarol por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores y sufrió una derrota como local 1-2 ante Tigre, en la quinta jornada del Torneo Clausura, alcanzando un récord negativo histórico.

La Academia, que ante Peñarol deberá revertir el 1-0 de la ida de los octavos de final de Copa Libertadores, además sufrió una nueva expulsión de su técnico, Gustavo Costas, que explotó tras el penal sancionado contra sus dirigidos que derivó en el 1-1 parcial con el tanto convertido por Brian Martínez.

Racing
Racing Club

Racing Club

Con la expulsión de Pardo en Racing con la ventaja gracias al gol de Balboa, Tigre logró revertir el resultado en el final: empató de penal en el minuto 90' y a los 90'+3 estableció el 2-1 definitivo en el Cilindro de Avellaneda. Tras esta caída, queda en la penúltima posición del Grupo A con apenas cuatro puntos sobre quince posibles.

De esta manera, Racing alcanzó la peor racha negativa de su historia sin victorias jugando como local, luego de perder con Barracas Central en el debut, después con Estudiantes de La Plata y este viernes con Tigre. Cabe destacar que Gustavo Costas empleó rotaciones en el equipo titular pensando en el duelo ante Peñarol.

Matías Arezo
COPA LIBERTADORES

Se confirmó el árbitro para la revancha de Peñarol ante Racing; mirá el viejo conocido aurinegro del que no tienen gratos recuerdos y cómo le fue a la academia

Tribuna Ámsterdam
LIBERTADORES

Los hinchas de Peñarol deberán ingresar al estadio de Racing cinco horas antes del partido

Racing llega con dudas al duelo con Peñarol

Otro de los temas fundamentales en la antesala del cruce ante Peñarol del próximo martes es la atención que recibirán los cerca de 4000 simpatizantes del Manya que visitarán el Cilindro de Avellaneda.

Luego de las diez horas que debieron estar en el Campeón del Siglo antes y después del partido de ida, el próximo lunes habrá una reunión de las autoridades de seguridad de la Provincia de Buenos Aires con la representación de ambos clubes para diagramar el operativo de seguridad para el encuentro del martes.

Una de las posibilidades más firmes, que aún falta confirmación oficial pero que está todo dado para que suceda, es que los simpatizantes del club uruguayo tengan que llegar bien temprano al estadio, pero que sean los primeros en retirarse una vez concluido el partido. Los hinchas de Peñarol deberán ingresar a las 16:30 horas al Cilindro.

EFE

Temas:

Racing Peñarol Copa Libertadores

Seguí leyendo

Las más leídas

Boston River vs Peñarol
CLAUSURA

Boston River 2-1 Peñarol: con la cabeza en la Libertadores, el equipo de Diego Aguirre perdió y dejó puntos de oro

Los uruguayos de Flamengo: Gustavo Varela, Nicolás De la Cruz, Giorgian De Arrascaeta y Matías Viña
BRASIL

El uruguayo que renovó su contrato con Flamengo hasta diciembre de 2027 y al que le aumentaron su sueldo

Héctor Tito Villalba y Fredy Martínez en Peñarol vs Boston River por el Torneo Clausura
TORNEO CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Clausura y en la Anual tras la derrota de Peñarol: cedió la punta y hay nuevo líder; Nacional pude sacarle seis puntos al aurinegro

Lucas Torreira abraza a Mauro Icardi al que le dio un gol en su regreso a Galatasaray tras nueve meses
TURQUÍA

La notable jugada de Lucas Torreira que le dio el gol a Mauro Icardi que volvió tras nueve meses de lesión a jugar en Galatasaray; mirá el video

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos