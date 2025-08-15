Se confirmó el árbitro para la revancha de Peñarol ante Racing en Avellaneda; mirá el viejo conocido aurinegro del que no tienen gratos recuerdos

La Conmebol confirmó el árbitro para el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores que Peñarol jugará ante Racing el próximo martes en el Cilindro de Avellaneda, luego de la ida en el Campeón del Siglo, donde los aurinegros ganaron por 1-0 .

El juez que estará al frente del encuentro será el colombiano Wilmar Roldán , quien tendrá al chileno Juan Lara al frente del VAR.

Roldán, uno de los árbitros de mayor renombre, ya dirigió a Peñarol en esta edición de la Coppa Libertadores, en el partido de fase de grupos en el que los carboneros ganaron por 3-2 a Olimpia en el Campeón del Siglo el pasado 15 de mayo, encuentro en el que no sacó tarjetas.

En total, Roldán ha arbitrado a Peñarol en siete partidos de Copa Libertadores, en los que hubo tres victorias carboneras y cuatro de los rivales, sin empates.

PEÑAROL La situación de la rodilla de Leo Fernández y el milagro que debe interceder para que pueda jugar la revancha de Peñarol vs Racing por Copa Libertadores

COPA LIBERTADORES "La cancha estaba horrible, realmente horrible": Solari, jugador de Racing, se quejó del campo de juego del estadio de Peñarol

000-329f3mf-jpg..webp Wilmar Roldán le arbitrará a Peñarol en su debut por la Copa Juan Mabromata / AFP

El detalle es que los mirasoles ganaron todos los partidos de local en los que estuvo el colombiano y perdieron todos los de visitantes en los que pitó, por lo que los de Diego Aguirre deberán romper esa tendencia en Buenos Aires.

Los carboneros no tienen un buen recuerdo cuando él los dirigió, ya que perdieron cuatro de los siete compromisos por Copa Libertadores.

Con él como árbitro, en la Copa Libertadores 2011, cuando Peñarol llegó a la final que perdió ante Santos de Neymar, perdió 5-0, también con Diego Aguirre como entrenador, en la altura de Quito contra Liga Universitaria Deportiva.

whatsapp-image-2022-04-13-at-9-20-20-pm-1-jpeg..webp Wilmar Roldan arbitró Nacional-Estudiantes Leonardo Carreño

En 2017, venció 2-1 a Atlético Tucumán, en tanto que un año después, el aurinegro cayó 2-1 contra Libertad de Paraguay. Le siguieron otras dos derrotas, en 2022 contra Cerro Porteño (1-0) y el año pasado, por el mismo marcador, frente a Rosario Central, el día de los graves incidentes entre las hinchadas.

El penúltimo antecedente con Wilmar Roldán, fue triunfo de Peñarol, 2-0 sobre Atlético Mineiro, también el año pasado.

GyXTrY-WsAMTObZ

Y el último fue el triunfo ante Olimpia de Paraguay en esta edición, partido a puertas cerradas en el Campeón del Siglo y por la quinta fecha de la fase de grupos.

¿Cómo le fue a Racing con Wilmar Roldán en Copa Libertadores?

Racing tiene en su historial de Copa Libertadores tres partidos arbitrados por Roldán en los que se da la misma tendencia: ganó los dos de local, ante Montevideo Wanderers en 2015 y Cruzeiro en 2018, y perdió de visitante ante Boca en 2020.