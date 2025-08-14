Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / COPA LIBERTADORES

"La cancha estaba horrible, realmente horrible": Solari, jugador de Racing, se quejó del campo de juego del estadio de Peñarol

Santiago Solari, jugador de Racing, fue otro de los futbolistas que se quejó del campo de juego del Campeón del Siglo tras el partido

14 de agosto 2025 - 9:15hs
Santiago Solari

Santiago Solari

EFE

Santiago Solari, futbolista de Racing, fue otro de los jugadores y miembros de la delegación de la Academia que se quejó de las condiciones del campo de juego del Campeón del Siglo, luego del triunfo de Peñarol por 1-0 en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

En charla con el periodista Lisandro Santangelo, Solari expresó: "Te soy sincero: mirá que jugué Regional Amateur y Federal A… fue peor que eso. Pero bueno, sabíamos que podía ser esto. Era chocar, chocar y chocar. Se encontraron con ese gol. Lo vamos a ir a buscar, sabemos que podemos hacerlo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/1955673892732735805&partner=&hide_thread=false

Posteriormente, apuntó contra las condiciones del campo de juego y la dificultad que les generó: "No se podía parar la pelota. La cancha estaba horrible, realmente horrible. El año pasado a nosotros nos sacaron de nuestra cancha porque estaba mala. Todo bien con Peñarol que es un equipo grande de Uruguay, pero la cancha estaba horrible", señaló y a su vez agregó: "Ahora tenemos que estar con la mente positiva. Allá lo vamos a dar vuelta".

Gastón Martirena e Ignacio Sosa en el duelo de uruguayos en Peñarol vs Racing por Copa Libertadores 
COPA LIBERTADORES

El video que subió la Conmebol de varias jugadas ásperas y pelotazos del partido Peñarol vs Racing por Copa Libertadores: "Así se juega por la gloria eterna"

Diego Milito
COPA LIBERTADORES

Diego Milito, presidente de Racing, volvió a cuestionar el operativo de seguridad tras el partido ante Peñarol en el Campeón del Siglo

Temas:

Racing Campeón del Siglo Peñarol Copa Libertadores

Seguí leyendo

Las más leídas

Peñarol celebró el título del Campeonato Uruguayo
PEÑAROL

El futbolista que hoy se despidió del plantel de Peñarol entre lágrimas y el respeto de sus compañeros

Matías Arezo
PEÑAROL

Mirá la importante cifra de dinero que se aseguró Peñarol de parte de Conmebol en lo que va de la Copa Libertadores, tras vencer a Racing por los octavos de final

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

Ignacio Ruglio se quedó en el CDS "hasta las 2" de la mañana para acompañar a Diego Milito por su "buena relación", y contó el mensaje que le dio sobre Leo Fernández

Leonardo Fernández
PEÑAROL

¿Qué ocurre en la rodilla cuando sufre un esguince como Leonardo Fernández de Peñarol, y cuánto tiempo lleva normalmente de recuperación?

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos