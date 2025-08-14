"La cancha estaba horrible, realmente horrible": Solari, jugador de Racing, se quejó del campo de juego del estadio de Peñarol

Santiago Solari EFE

Santiago Solari, futbolista de Racing, fue otro de los jugadores y miembros de la delegación de la Academia que se quejó de las condiciones del campo de juego del Campeón del Siglo, luego del triunfo de Peñarol por 1-0 en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

En charla con el periodista Lisandro Santangelo, Solari expresó: "Te soy sincero: mirá que jugué Regional Amateur y Federal A… fue peor que eso. Pero bueno, sabíamos que podía ser esto. Era chocar, chocar y chocar. Se encontraron con ese gol. Lo vamos a ir a buscar, sabemos que podemos hacerlo".

Santiago Solari habló sobre el juego de Peñarol, el estado del césped y la fe para el partido de vuelta en la Libertadores:



“Te soy sincero: mirá que jugué Regional Amateur y Federal A… fue peor que eso. Pero bueno, sabíamos que podía ser… pic.twitter.com/1vchavb4nC — dataref (@dataref_ar) August 13, 2025 Posteriormente, apuntó contra las condiciones del campo de juego y la dificultad que les generó: "No se podía parar la pelota. La cancha estaba horrible, realmente horrible. El año pasado a nosotros nos sacaron de nuestra cancha porque estaba mala. Todo bien con Peñarol que es un equipo grande de Uruguay, pero la cancha estaba horrible", señaló y a su vez agregó: "Ahora tenemos que estar con la mente positiva. Allá lo vamos a dar vuelta".