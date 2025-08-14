Diego Milito, presidente de Racing, volvió a cuestionar el operativo de seguridad tras el partido ante Peñarol en el Campeón del Siglo

Diego Milito , presidente de Racing , concedió una entrevista el pasado miércoles y volvió a pronunciarse sobre el operativo de seguridad para con los hinchas de la Academia en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Peñarol y como los perjudicó.

Los hinchas de Racing tuvieron que ingresar entre las 16:00 y las 17:00 horas al estadio y abandonaron el Campeón del Siglo cerca de las 02:00 de la madrugada. El Ministerio del Interior de Uruguay estipuló retirar a la parcialidad de Peñarol primero y posteriormente la visitante.

En ese momento, cerca de la 01:00 de la madrugada, Milito habló con ESPN y expuso: " Es una locura, realmente. Todavía nosotros estamos en el estadio y no nos vamos a ir hasta que no se vaya el último hincha... Nunca vivimos algo semejante" , comenzó diciendo.

"Estoy en contacto con el presidente de Peñarol que está tratando de hablar con el Ministerio del Interior, esto es pura y exclusivamente del Ministerio de acá de Uruguay y de la Policía que no liberan la posibilidad de que la gente pueda salir", sentenció.

El presidente de Racing volvió a pronunciarse

En diálogo con radio La Red el pasado miércoles, Milito volvió a apuntar con el operativo de seguridad y le mandó un mensaje a los fanáticos de su equipo: "Tengo una mezcla de enojo y tristeza. Le quiero pedir disculpas a la gente de Racing más allá de que nos excede la responsabilidad. Es un tema del Ministerio del Interior de Uruguay. Era mucho más sencillo evacuar primero a nuestra gente. Pasaron un momento horrible. Nos quedamos hasta que se fue el último hincha", manifestó en primera instancia.

Seguido a eso, fue más contundente y dijo: "Hay que usar el sentido común. Es más fácil desalojar a 4.000 personas que a 42.000. Sobre todo cuando estaban desde las tres de la tarde adentro de la tarde. La gente se comportó espectacular".

Diego Milito y la inscripción de Marcos Rojo

En otra línea, en esa misma entrevista fue consultado sobre la llegada de Marcos Rojo y su error de no poder inscribirlo para disputar el Torneo Clausura y que solo puede jugar Copa Libertadores y Copa Argentina: "Lo de Marcos lo sabíamos perfectamente. Se lo agradecimos. Él mismo dijo: 'No importa, quiero venir'. Se dio de manera rapidísima. No estaba en nuestros planes. Fue una oportunidad", expresó.

Marcos Rojo Marcos Rojo en su debut con Racing

"Sabemos que hay un reglamento y no haremos nada que vaya en contra del reglamento. Antes de firmar lógicamente sabíamos de esta situación. Él nos dijo: 'No importa, quiero ir igual a Racing'. Eso nos encantó. Habla muy bien de él, de las ganas que tiene de venir acá a sumar a un gran grupo. Estamos muy contentos con él. Seguro nos dará mucho", agregó.