Diego Milito, presidente de Racing, volvió a cuestionar el operativo de seguridad tras el partido ante Peñarol en el Campeón del Siglo

Diego Milito, presidente de Racing, concedió una entrevista el pasado miércoles y volvió a pronunciarse sobre el operativo de seguridad para con los hinchas de la Academia en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Peñarol y como los perjudicó.
Los hinchas de Racing tuvieron que ingresar entre las 16:00 y las 17:00 horas al estadio y abandonaron el Campeón del Siglo cerca de las 02:00 de la madrugada. El Ministerio del Interior de Uruguay estipuló retirar a la parcialidad de Peñarol primero y posteriormente la visitante.
En ese momento, cerca de la 01:00 de la madrugada, Milito habló con ESPN y expuso: "Es una locura, realmente. Todavía nosotros estamos en el estadio y no nos vamos a ir hasta que no se vaya el último hincha... Nunca vivimos algo semejante", comenzó diciendo.
"Estoy en contacto con el presidente de Peñarol que está tratando de hablar con el Ministerio del Interior, esto es pura y exclusivamente del Ministerio de acá de Uruguay y de la Policía que no liberan la posibilidad de que la gente pueda salir", sentenció.
El presidente de Racing volvió a pronunciarse
En diálogo con radio La Red el pasado miércoles, Milito volvió a apuntar con el operativo de seguridad y le mandó un mensaje a los fanáticos de su equipo: "Tengo una mezcla de enojo y tristeza. Le quiero pedir disculpas a la gente de Racing más allá de que nos excede la responsabilidad. Es un tema del Ministerio del Interior de Uruguay. Era mucho más sencillo evacuar primero a nuestra gente. Pasaron un momento horrible. Nos quedamos hasta que se fue el último hincha", manifestó en primera instancia.
Seguido a eso, fue más contundente y dijo: "Hay que usar el sentido común. Es más fácil desalojar a 4.000 personas que a 42.000. Sobre todo cuando estaban desde las tres de la tarde adentro de la tarde. La gente se comportó espectacular".
Diego Milito y la inscripción de Marcos Rojo
En otra línea, en esa misma entrevista fue consultado sobre la llegada de Marcos Rojo y su error de no poder inscribirlo para disputar el Torneo Clausura y que solo puede jugar Copa Libertadores y Copa Argentina: "Lo de Marcos lo sabíamos perfectamente. Se lo agradecimos. Él mismo dijo: 'No importa, quiero venir'. Se dio de manera rapidísima. No estaba en nuestros planes. Fue una oportunidad", expresó.
Marcos Rojo
Marcos Rojo en su debut con Racing
"Sabemos que hay un reglamento y no haremos nada que vaya en contra del reglamento. Antes de firmar lógicamente sabíamos de esta situación. Él nos dijo: 'No importa, quiero ir igual a Racing'. Eso nos encantó. Habla muy bien de él, de las ganas que tiene de venir acá a sumar a un gran grupo. Estamos muy contentos con él. Seguro nos dará mucho", agregó.