Ignacio Ruglio se quedó en el CDS "hasta las 2" de la mañana para acompañar a Diego Milito por su "buena relación", y contó el mensaje que le dio sobre Leo Fernández

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio , dijo que se quedó "hasta las 2 y pico" de la madrugada del miércoles en el Campeón del Siglo luego de la victoria 1-0 ante Racing por la Copa Libertadores para acompañar a Diego Milito , presidente del club argentino, que esperó la salida de los hinchas de su club.

En una entrevista con el programa 100% Deporte (Sport 890), Ruglio dijo que tiene una "buena relación" con Milito , por lo que se quedó varias horas para estar junto al presidente de Racing mientras esperaba que la Policía permitiera salir a los hinchas argentinos.

"Si bien el operativo fue bueno, la verdad es que fueron muchas las horas que la gente de Racing estuvo" , lamentó el presidente carbonero, que sabe que eso "fue un problema" para Milito "porque la gente se lo reclamó mucho".

Ruglio enfatizó su valoración positiva sobre el operativo: "De la misma manera que nosotros nos quejábamos durante años que nos tiraban a los visitantes en el medio de la llegada de la gente de Peñarol, 45 minutos antes, y era todo un caos, cuando se hacen las cosas bien hay que destacarlas. Ayer eran las seis de la tarde y la gente de Peñarol estaba empezando a salir de sus casas, y la gente de Racing ya estaba toda adentro".

Sin embargo, aseguró que dentro de las "cosas perfectibles a futuro", si la Policía dejaba "45 minutos menos" a los hinchas de Racing dentro del Campeón del Siglo "estaba bien". "Ya hacia mucho rato que no había nadie de Peñarol en el entorno e igual así capaz que los tuvieron 45 minutos de más sin sentido. Creo que fue excesivo".

El dirigente afirmó que Milito y los dirigentes de Racing entendieron que la decisión "era una cuestión del Ministerio".

La charla de Milito y Ruglio sobre la lesión de Leo Fernández que tranquilizó al presidente carbonero

Ruglio también recordó que mientras conversaba con el presidente de Racing tras el partido se hizo alusión a la lesión de Leonardo Fernández, que salió lesionado a los 20 minutos del primer tiempo.

El presidente destacó que Milito lo tranquilizó al decirle: "Mirá que yo jugué al fútbol y nadie entra a la cancha corriendo si está roto".

Fernández sufrió un esguince de rodilla. Las lesiones de este tipo conllevan una recuperación de no menos de tres semanas, por lo que la presencia del 10 de Peñarol en el partido de vuelta contra Racing del próximo 19 de agosto está casi descartada.

El presidente mirasol dijo que los médicos de Peñarol le confirmaron el esguince, pero le aclararon que un esguince "es un golpe". "Veremos con los días cómo se soluciona", agregó.