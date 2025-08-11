Dólar
/ Nacional / OPORTUNIDAD

MSP abrió un llamado laboral para cubir 18 plazas con sueldo de hasta $ 600.000 anuales por 20 horas semanales

Quienes sean seleccionados deberán liderar técnica y operativamente el proceso de elaboración del Plan Departamental de Salud Mental

11 de agosto 2025 - 18:34hs
Llamado laboral en el Ministerio de Salud Pública
Llamado laboral en el Ministerio de Salud Pública Leonardo Carreño

El Ministerio de Salud Pública (MSP) abrió un llamado laboral para cubrir 18 plazas, una en cada departamento, como coordinadores/as técnicos/as departamentales del proceso de planificación que impulsa la cartera para implementar diversos planes de salud mental en todo el país.

Quienes sean seleccionados deberán liderar técnica y operativamente el proceso de elaboración del Plan Departamental de Salud Mental, en articulación con la Dirección Departamental de Salud (DDS), actores del sistema de salud y otros sectores relevantes del territorio.

Desde el MSP estiman una disponibilidad semanal promedio de 20 horas. Los sueldos variarán de $ 400.000 + iva, hasta los $ 600.000 + iva anulas, dependiendo del departamento. El detalle:

  • Lavalleja: $ 400.000 + iva.
  • Treinta y Tres: $ 400.000 + iva.
  • Flores: $ 400.000 + iva.
  • Durazno: $ 400.000 + iva.
  • Tacuarembó: $ 450.000 + iva
  • Artigas: $ 450.000 + iva.
  • Cerro Largo: $ 450.000 + iva
  • Salto: $ 450.000 + iva.
  • Paysandú: $ 500.000 + iva.
  • Rivera: $ 500.000 + iva.
  • Soriano: $ 500.000 + iva
  • Florida: $ 500.000 + iva.
  • Colonia: $ 550.000 + iva
  • Maldonado: $ 550.000 + iva.
  • Rocha: $ 550.000 + iva.
  • San José: $ 550.000 + iva.
  • Montevideo: $ 600.000 + iva
  • Canelones: $ 600.000 + iva.

Los postulantes no podrán tener ningún tipo de vínculo contractual con algún organismo del Estado, estando exceptuados los vínculos como docente y asistenciales en servicios de salud.

La forma de pago será por "productos" (partidas en cada entrega de productos con plazo en meses):

  • Cronograma inicial: 20%, hasta 2 meses máximo de iniciado el contrato.
  • Diagnóstico: 30%, hasta 5 meses máximo de iniciado el contrato.
  • Plan Departamental: 40%, hasta 10 meses máximo de iniciado el contrato.
  • Informe final: 10%, hasta 12 meses máximo de iniciado el contrato.

Las postulaciones serán recibidas entre el 11 de agosto de 2025 y el 22 de agosto de 2025. El contrato será por el plazo de un año.

Requisitos del llamado laboral del MSP

Requisitos excluyentes:

  • Contar con título universitario en alguna de los siguientes perfiles: sociología, psicología, trabajo social, medicina, enfermería y formación docente.
  • Será excluyente contar con experiencia comprobada en coordinación/participación de proyectos sociales o sanitarios, preferentemente en el ámbito público o comunitario.
  • Ser residente del departamento al que se postula.

Requisitos a ser valorados:

  • Se valorará la formación de posgrado en salud mental, salud pública, políticas sociales, planificación o gestión de proyectos.
  • Se valorará contar con experiencia específica en el campo de la salud mental, con énfasis en enfoques comunitarios, territoriales o intersectoriales.
  • Se valorará experiencia en proyectos participativos y/o en planificación participativa.
  • Capacidad de articulación interinstitucional y trabajo en equipo.
  • Habilidades de facilitación participativa y conducción de espacios de diálogo con actores diversos.
  • Capacidad de análisis y redacción de documentos técnicos.
  • Manejo de herramientas básicas de sistematización de información (Word, Excel, Google Forms u otras).
  • Conocimiento del funcionamiento del sistema de salud uruguayo, especialmente en su organización a nivel departamental.
  • Comprensión del marco normativo vigente en salud mental, particularmente la Ley N° 19.529, el Plan Nacional de Salud Mental 2020–2027 y la Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio 2021–2025.
  • Disponibilidad para desplazamientos dentro del departamento y para participar en reuniones virtuales y presenciales con el equipo nacional y departamental (Direcciones Departamentales de Salud).

Postulaciones

Las postulaciones deberán enviarse por correo electrónico a la dirección: "Proyecto Salud Mental" [email protected].

El asunto del correo deberá ser: "Postulación a Coordinación de Planes Departamentales de Salud Mental – Nombre y Apellido".

Mencionar en el texto del correo a qué departamentos se postulan. Cada postulante podrá inscribirse únicamente a un departamento.

La postulación deberá contener con:

  • Una carta de fundamentación de la postulación (máximo 2 carillas), indicando expresamente el departamento al que se postula.
  • Currículum vitae resumido y actualizado con énfasis en los últimos 5 años, con detalle de formación y experiencia profesional relevante.
  • Documentación probatoria de los requisitos establecidos (experiencia profesional comprobada, copias de títulos, certificados de cursos, cartas de referencia, etc.).
  • Constancia de domicilio (Comisaría) y certificado de vecindad (Municipios, ID).

La documentación será recibida en formato PDF o con links de enlace (ej. drive) a los documentos y en un único correo electrónico. Aquello que no sea enviado en ese formato, al correo mencionado, y en un solo correo electrónico no será considerado para el llamado.

