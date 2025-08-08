Llamado laboral de UTEC con sueldo de $150 mil por 40 horas semanales: cómo anotarse y hasta cuándo hay tiempo

La Universidad Tecnológica del Uruguay ( UTEC ) abrió un llamado laboral para contratar un Responsable en Gestión Tecnológica , con una vacante disponible para un contrato de 12 meses (renovable). Este puesto ofrece una remuneración mensual de $150.061 nominales por una carga horaria de 40 horas semanales .

No haber sido destituido de un cargo público ni estar inhabilitado por sentencia penal.

Presentar certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales .

2 años de experiencia en la gestión de proyectos científicos y tecnológicos.

Experiencia mínima de 5 años en gestión y administración de proyectos y/o servicios con terceros.

No poseer otro cargo público remunerado, salvo aquellos cargos que admitan acumulación.

Título universitario en Administración, Economía, Ciencias, Ingeniería, Ciencias Sociales o afines , con una duración mínima de 4 años.

Conocimientos específicos en el área, demostrables con referencias verificables.

Ubicación y desplazamiento:

El cargo exige radicación en alguna de las siguientes ciudades: Fray Bentos, Paysandú, Rivera, Durazno, Nueva Helvecia o Colonia La Paz. Además, se requiere disponibilidad para movilización por el territorio nacional.

Las bases completas están detalladas en el portal de Uruguay Concursa.

Tareas del cargo:

Elaborar el Plan Operativo Anual y presupuesto del área en coordinación con la Dirección de Investigación y Desarrollo.

Supervisar al equipo, consultores y colaboradores asociados al área.

Implementar un plan de capacitaciones y acciones de seguimiento de los servicios y proyectos para asegurar su correcta ejecución.

Liderar los procesos de transferencia de tecnología y vigilancia tecnológica.

Cómo postularse:

Los interesados deben enviar su CV junto con la documentación requerida a la sección de Capital Humano en la página web de UTEC, en la publicación del cargo “Responsable de Gestión Tecnológica”. La fecha límite para postularse es el domingo 17 de agosto a las 23:59 horas.

Para consultas, se puede contactar a [email protected] o visitar el sitio web de UTEC.

Este es un excelente puesto para quienes cuenten con la experiencia y formación necesaria en gestión tecnológica, con un enfoque en la ciencia y la innovación.