/ Nacional / OPORTUNIDAD

Llamado laboral de UTEC con sueldo de $150 mil por 40 horas semanales: cómo anotarse y hasta cuándo hay tiempo

La fecha límite para postularse en este llamado laboral es el domingo 17 de agosto

8 de agosto 2025 - 10:24hs
UTEC EMPLEO.jpg

La Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) abrió un llamado laboral para contratar un Responsable en Gestión Tecnológica, con una vacante disponible para un contrato de 12 meses (renovable). Este puesto ofrece una remuneración mensual de $150.061 nominales por una carga horaria de 40 horas semanales.

Requisitos para postularse:

  • Ciudadanía natural o legal.

  • Título universitario en Administración, Economía, Ciencias, Ingeniería, Ciencias Sociales o afines, con una duración mínima de 4 años.

  • No poseer otro cargo público remunerado, salvo aquellos cargos que admitan acumulación.

  • Nivel de inglés intermedio.

  • Experiencia mínima de 5 años en gestión y administración de proyectos y/o servicios con terceros.

  • 2 años de experiencia en la gestión de proyectos científicos y tecnológicos.

  • Presentar certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales.

  • No haber sido destituido de un cargo público ni estar inhabilitado por sentencia penal.

Valoración adicional:

  • Conocimientos específicos en el área, demostrables con referencias verificables.

Ubicación y desplazamiento:

El cargo exige radicación en alguna de las siguientes ciudades: Fray Bentos, Paysandú, Rivera, Durazno, Nueva Helvecia o Colonia La Paz. Además, se requiere disponibilidad para movilización por el territorio nacional.

Las bases completas están detalladas en el portal de Uruguay Concursa.

Tareas del cargo:

  • Elaborar el Plan Operativo Anual y presupuesto del área en coordinación con la Dirección de Investigación y Desarrollo.

  • Supervisar al equipo, consultores y colaboradores asociados al área.

  • Implementar un plan de capacitaciones y acciones de seguimiento de los servicios y proyectos para asegurar su correcta ejecución.

  • Liderar los procesos de transferencia de tecnología y vigilancia tecnológica.

Cómo postularse:

Los interesados deben enviar su CV junto con la documentación requerida a la sección de Capital Humano en la página web de UTEC, en la publicación del cargo “Responsable de Gestión Tecnológica”. La fecha límite para postularse es el domingo 17 de agosto a las 23:59 horas.

Para consultas, se puede contactar a [email protected] o visitar el sitio web de UTEC.

Este es un excelente puesto para quienes cuenten con la experiencia y formación necesaria en gestión tecnológica, con un enfoque en la ciencia y la innovación.

Temas:

Llamado laboral UTEC

