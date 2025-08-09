Dólar
/ Economía y Empresas / INDUSTRIA

Llamado laboral para pesca con salarios de hasta $ 10.000 diarios: en 24 horas se anotaron más de 1.200 postulantes

De los postulantes registrados casi 100 ya tienen libreta de embarque. Para los que no la tengan y sean seleccionados se los convocará para hacer la capacitación básica necesaria

9 de agosto 2025 - 11:55hs
image

Los empresarios pesqueros realizaron un llamado laboral para personal con o sin experiencia que esté dispuesto a formar parte de la tripulación en barcos costeros.

Las empresas ofrecen un salario de hasta $ 10.000 por día y en las últimas 24 horas recibieron 1253 postulaciones.

Esto es casi el doble del total de marineros que trabajan actualmente en el sector y cinco veces el total de los que trabajan en la flota costera, según la Cámara de Industrias Pesqueras (CIPU).

De los postulantes registrados casi 100 ya tienen libreta de embarque. Para los que no la tengan y sean seleccionados se los convocará para hacer la capacitación básica necesaria para poder embarcar, de acuerdo con las normas vigentes.

La Cámara de Armadores Pesqueros (CPU) y la Cámara de Industrias Pesqueras (CAPU) publicaron un llamado para personas “dispuestas a trabajar”, con o sin experiencia de embarcado. El texto explica que se trata de un trabajo que requiere embarcarse entre cuatro y siete días por viaje (o hasta fuera de la zafra).

Durante la zafra, marineros con formación pueden obtener, en promedio, una remuneración del orden de $ 10.000 o más por día de embarque, con todos los beneficios sociales correspondientes, informa el texto. Añade que los trabajadores sin experiencia en la industria pueden cobrar hasta $ 5.000 diarios.

El llamado señala que las tareas a realizar son juntar y encajonar pescado con hielo y apilarlo en bodega, colaborar en todas las tareas para una navegación segura y un trabajo eficiente, debiendo responder a las órdenes del capitán del barco.

