Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
11°C
muy nuboso
Domingo:
Mín 
Máx  12°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / CONSUMO

Con dólar débil y pegado a $ 40 la venta de vehículos 0 km repuntó fuerte en julio

En lo que va de 2025 la comercialización de vehículos nuevos aumentó 10% y podría aproximarse a 70 mil unidades cuando se complete el año

9 de agosto 2025 - 11:30hs
image

La venta de vehículos 0 km repuntó fuerte en julio y registró el mejor mes en lo que va de 2025 con 6.079 unidades, lo que da un crecimiento de 20% en la comparación interanual.

Un aspecto que sigue ayudando en el dinamismo del sector es el precio del dólar, que se mantiene muy cercano a los $ 40 y con un descenso de casi 10%, en sintonía con el debilitamiento de la divisa estadounidense a nivel global.

Si se mira unos pocos años para atrás, hay un crecimiento firme de la venta de autos desde 2021. Esto ocurrió de manera simultánea con un fortalecimiento del peso uruguayo (o debilitamiento del dólar a nivel local).

Más noticias
ministra de industria asegura que gobierno pasado incumplio meta ambiental y que uruguay pagara mas intereses por bono sostenible a partir de 2027
DEUDA SOBERANA

Ministra de Industria asegura que gobierno pasado incumplió meta ambiental y que Uruguay pagará "más intereses" por bono sostenible a partir de 2027

moody´s mantiene grado inversor de uruguay y destaca convergencia de inflacion a meta de 4,5%
DEUDA PÚBLICA

Moody´s mantiene grado inversor de Uruguay y destaca convergencia de inflación a meta de 4,5%

Cuanto más barato es el dólar, más barato son los precios de los bienes cuyo precio relevante es el dólar, porque se importan. Y son más baratos relativamente al salario de las personas y al ingreso de los hogares.

Otro elemento que juega es la confianza de los consumidores que se mantiene en zona de moderado optimismo, según el índice que elabora Equipos Consultores y la Universidad Católica Business School.

Embed

Las ventas de 0 km en julio

Los datos divulgados por la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), muestran que se colocaron 2.170 automóviles, 7,8 % más respecto a igual mes del año pasado.

En el segmento de utilitarios deportivos (SUV), se vendieron 2.001 unidades, con una expansión interanual de 41,7 %.

La categoría de utilitarios vendió 1.685 vehículos, 19,8 % más que en julio de 2024.

Ventas de 0km crecen 10% en lo que va de 2025

La comercialización total del mercado en el acumulado anual es de 38.079 unidades, 3.415 (+10%) vehículos por encima de las ventas realizadas en igual período de 2024.

El mercado de vehículos 0 km en Uruguay viene de crecer en 2024 por cuarto año consecutivo y registrar ventas récord si se consideran las unidades vendidas en todos los segmentos.

El economista Aldo Lema destacó que el mercado tuvo un muy buen primer bimestre, cierta debilidad entre marzo y junio, y un rebote en julio. Además, proyectó que las ventas totales se perfilan hacia cerca de 70 mil unidades cuando se complete el año.

¿A cuánto estará el dólar en Uruguay en diciembre de 2025?

Los analistas e instituciones que participaron en la encuesta de expectativas económicas de julio que realiza el Banco Central (BCU), recortaron sus proyecciones para el tipo de cambio por tercer mes consecutivo.

Embed

Para el cierre de 2025 hoy se pronostica un tipo de cambio a $ 41,6, según la mediana de respuestas.

Ese valor de cierre anual está casi $ 5 por debajo de las expectativas que había en diciembre de 2024, que era un precio de $ 46.

El tipo de cambio terminó la primera semana de agosto en $39,924 en el interbancario, según datos de Bevsa.

Temas:

Dólar Vehículos 0 km consumo

Seguí leyendo

Las más leídas

Carolina Cosse, vicepresidenta de la República
MARCHA ATRÁS

Quiénes son los artistas y qué costos planteó Carolina Cosse por los 100 años del Palacio Legislativo

Industria pesquera

Con o sin experiencia: empresarios pesqueros buscan personal para embarcarse en medio de conflicto en el sector y ofrecen $ 10.000 diarios

Darwin Núñez ya arribó en este avión a Alemania para realizarse los exámenes médicos con el que será su nuevo club, Al-Hilal
FÚTBOL

Darwin Núñez llegó a Alemania para hacerse los exámenes médicos con su nuevo club, Al-Hilal; mirá la imponente suma que ganará solo como salario anual, que triplica la que percibía en Liverpool

Pablo Fabregat
ENTREVISTA

Pablo Fabregat: "Soy figura en Canal 12 y un portero de un banco gana más que yo"

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos