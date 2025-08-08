Dólar
/ Nacional / FISCALÍA

Investigan a municipales de una localidad que vendían miles de libretas de conducir, no pedían pruebas y cobraban $ 15.000

Las indagatorias comenzaron a nivel administrativos y escalaron cuando la Fiscalía notó que se trataba de una red que logró obtener “clientes” de todo el país

8 de agosto 2025 - 16:12hs
l Congreso de Intendentes evalúa una extensión, por última vez, de la vigencia de los permisos de conducir
l Congreso de Intendentes evalúa una extensión, por última vez, de la vigencia de los permisos de conducir Leonardo Carreño

Es sabido que en Cerro Largo, desde la asunción del blanco Christián Morel como intendente, la polémica en torno a la gestión de la comuna arachana ha sido parte de la agenda de las últimas semanas.

Uno de los puntos que ha mencionado Morel en diálogo con los medios es acerca de una presunta irregularidad detectada en la localidad de Isidoro Noblía y habían decidido realizar una investigación administrativa para esclarecer los hechos.

En paralelo, la Fiscalía departamental inició una investigación y logró comprobar que no se trataban de casos aislados, sino que existía una red de funcionarios municipales que tramitaban y otorgaban los permisos de conducir para luego venderlos a $ 15.000, según supo El Observador con fuentes del caso.

Esto, según la información primaria que ha arrojado la investigación, se hacía por fuera del conocimiento de los jerarcas del departamento de Tránsito de la Intendencia de Cerro Largo.

Al mismo tiempo, a través de un modus operandi que aún no se conoce del todo, los delincuentes lograron establecer contactos con otras personas por fuera del departamento y lograron que varios conductores que no tenían el permiso, llegaran a Noblía, pagaran la suma de dinero para tener el documento que los habilita a conducir.

Se estima que fueron miles los casos de personas que tramitaron sus permisos a través del municipio de Noblía de manera ilegal.

investigan municipales LOCALIDAD pruebas Miles

