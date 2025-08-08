Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
10°C
algo de nubes
Sábado:
Mín 
Máx  10°

Siguenos en:

/ Nacional / MARCHA ATRÁS

Quiénes son los artistas y cuáles eran los costos que planteó Carolina Cosse por los 100 años del Palacio Legislativo

Los festejos causaron reparos de la oposición debido a los gastos, pero también en el oficialismo

8 de agosto 2025 - 16:34hs
Carolina Cosse, vicepresidenta de la República

Carolina Cosse, vicepresidenta de la República

EFE/ Sofía Torres

Los festejos planteados por la vicepresidenta, Carolina Cosse, por los 100 años del Palacio Legislativo se cancelaron por la polémica que generó los costos, los reparos llegaron desde la oposición e incluso desde el propio oficialismo.

El sábado 23 de agosto se tenía planificado un espectáculo musical en la explanada de este edificio de un costo aproximado de US$ 200.000 y la participación de varios artistas. Este cronograma se cambió por otro que generara menos gasto.

El Observador accedió a la lista de los 20 artistas que iban a estar contratados por $ 2.270.000, entre ellos la banda “Roy Berocay”, 4 folkloristas (Anita Valiente, Lucía Chappe, Belén Bonjour, Lucía Aramburu), banda “Milongas extremas”, Ana Prada, Malena Muyala, “El Alemán”, Martín Quiroga, Mario Carrero, “Numa” Moraes, Emiliano Brancciari, Alejandro Balbis, Luana y Cuareim 1080.

Más noticias
Gabriel Oddone, Yamandú Orsi y Álvaro Delgado
Galleta de campaña

El presupuesto aumenta la conflictividad, encuestas para la autocrítica blanca y ¿un Parlamento populista?

Frente Amplio por espectáculo musical
ESPECTÁCULO

Tras polémica por costos, Frente Amplio resolvió dar marcha atrás con el espectáculo artístico por los 100 años del Palacio Legislativo

El lunes 28 de julio y el martes 5 de agosto hubo reuniones de la comisión de legisladores, encargaba de planificar el evento. Sobre estos encuentros, el nacionalista Álvaro Delgado denunció que hubo legisladores que no fueron convocados, "incluso los del propio Frente Amplio", dijo el presidente del directorio del Partido Nacional.

El miércoles pasado, antes de que se cancelara la idea original, se remitió un documento con el costo ya difundido y discriminado por áreas. En pesos uruguayos la cifra asciende a 8.865.000. Los artistas serían lo más costoso dentro de esta cifra con $ 2.270.000.

  • Escenario: $ 1.300.000
  • Producción: $ 1.085.000
  • Luces: $ 980.000
  • Audio: $ 980.000
  • Transmisión: $ 700.000
  • Vallado: $ 410.000
  • Generadores: $ 400.000
  • Baños químicos: $ 250.000
  • Carpas: $ 200.000
  • Seguridad: $ 150.000
  • Backline: $ 140.000

Cómo serán finalmente los festejos por los 100 años del Palacio Legislativo

20250211 Palacio Legislativo, fachada.

Los festejos proyectados serán en cuatro días distintos e incluyen cuatro eventos distintos:

  • Presentación del Libro: miércoles 20 de agosto
  • Presentación del Sello: jueves 21 de agosto
  • Nueva iluminación del Edificio: viernes 22 de agosto
  • Asamblea General: lunes 25 de agosto
Temas:

Carolina Cosse Palacio Legislativo

Seguí leyendo

Las más leídas

Canal 10 suma a una nueva figura a su informativo Subrayado
TELEVISIÓN

Canal 10 suma a una nueva figura a Subrayado luego de la salida de Sebastián Giovanelli

Frente Amplio por espectáculo musical
ESPECTÁCULO

Tras polémica por costos, Frente Amplio resolvió dar marcha atrás con el espectáculo artístico por los 100 años del Palacio Legislativo

Feriado no laborable en agosto para las trabajadoras domésticas: cuándo cae y cómo se paga
FERIADO

Feriado no laborable en agosto para las trabajadoras domésticas: cuándo cae y cómo se paga

Heber presentó iniciativa para exonerar IVA en compra de contenedores que se destinen en construcción de viviendas por parte de asociación civil
CONTENEDORES

Heber presentó iniciativa para exonerar IVA en compra de contenedores que se destinen en construcción de viviendas por parte de asociación civil

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos