Quiénes son los artistas y cuáles eran los costos que planteó Carolina Cosse por los 100 años del Palacio Legislativo

Los festejos planteados por la vicepresidenta, Carolina Cosse, por los 100 años del Palacio Legislativo se cancelaron por la polémica que generó los costos, los reparos llegaron desde la oposición e incluso desde el propio oficialismo.
El sábado 23 de agosto se tenía planificado un espectáculo musical en la explanada de este edificio de un costo aproximado de US$ 200.000 y la participación de varios artistas. Este cronograma se cambió por otro que generara menos gasto.
El Observador accedió a la lista de los 20 artistas que iban a estar contratados por $ 2.270.000, entre ellos la banda “Roy Berocay”, 4 folkloristas (Anita Valiente, Lucía Chappe, Belén Bonjour, Lucía Aramburu), banda “Milongas extremas”, Ana Prada, Malena Muyala, “El Alemán”, Martín Quiroga, Mario Carrero, “Numa” Moraes, Emiliano Brancciari, Alejandro Balbis, Luana y Cuareim 1080.
El lunes 28 de julio y el martes 5 de agosto hubo reuniones de la comisión de legisladores, encargaba de planificar el evento. Sobre estos encuentros, el nacionalista Álvaro Delgado denunció que hubo legisladores que no fueron convocados, "incluso los del propio Frente Amplio", dijo el presidente del directorio del Partido Nacional.
El miércoles pasado, antes de que se cancelara la idea original, se remitió un documento con el costo ya difundido y discriminado por áreas. En pesos uruguayos la cifra asciende a 8.865.000. Los artistas serían lo más costoso dentro de esta cifra con $ 2.270.000.
- Escenario: $ 1.300.000
- Producción: $ 1.085.000
- Luces: $ 980.000
- Audio: $ 980.000
- Transmisión: $ 700.000
- Vallado: $ 410.000
- Generadores: $ 400.000
- Baños químicos: $ 250.000
- Carpas: $ 200.000
- Seguridad: $ 150.000
- Backline: $ 140.000
Cómo serán finalmente los festejos por los 100 años del Palacio Legislativo
20250211 Palacio Legislativo, fachada.
Foto: Inés Guimaraens
Los festejos proyectados serán en cuatro días distintos e incluyen cuatro eventos distintos:
- Presentación del Libro: miércoles 20 de agosto
- Presentación del Sello: jueves 21 de agosto
- Nueva iluminación del Edificio: viernes 22 de agosto
- Asamblea General: lunes 25 de agosto