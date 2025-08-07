"Eran muy caros": blancos le pidieron a Cosse "hacerse cargo" por marcha atrás de los festejos del Palacio Legislativo

Dirigentes del Partido Nacional (PN) señalaron que los festejos programados por el aniversario del Palacio Legislativo "eran muy caros" y le pidieron a la vicepresidenta Carolina Cosse "hacerse cargo" , luego de que la jerarca anunciara que se daría marcha atrás en la idea original.

El domingo 25 de agosto la casa de las leyes cumple 100 años y para conmemorarlo se tenía planificado un espectáculo musical en su explanada por un costo aproximado de US$ 200.000 y la participación de varios artistas.

Sin embargo, esta propuesta despertó las críticas de varios legisladores y la negativa del Partido Nacional a participar producto de los altos costos del evento . Incluso, legisladores del Frente Amplio (FA) habían manifestado cierta preocupación por el costo , por lo que acabó naufragando.

El presidente del Directorio del PN, Álvaro Delgado , afirmó que los festejos programados "eran muy caros" y que se enteraron de ellos "de golpe" .

Así mismo, denunció que hubo legisladores que no fueron convocados, "incluso los legisladores del propio Frente Amplio".

"Hay otras formas de festejar, mucho más inclusivas, más económicas, más republicanas, y menos pomposas para festejar los 100 años del Palacio Legislativo", agregó Delgado en rueda de prensa.

El presidente del directorio blanco también valoró que el propio FA "haya tomado la decisión de echar marcha atrás".

Javier García

El senador Javier García también cargó contra la vicepresidenta de la República y le pidió "hacerse cargo de las decisiones y no esconderse atrás de funcionarios como pretende".

"El problema para Cosse es que se hizo público el gasto, que se supo, no que era desproporcionado gastar ese dineral. Es un tema de transparencia. Los dineros son públicos, no de la señora vice", escribió García en sus redes sociales.

"Está bueno que se haya suspendido y entrado en razones, aunque sea por que se conoció públicamente", sentenció el senador opositor.