Cosse lamentó que estimaciones de costos para celebración en el Palacio Legislativo "fueron objeto de un uso político menor"

Luego de la polémica generada por la propuesta de la vicepresidenta Carolina Cosse de realizar un espectáculo musical en la explanada del Palacio Legislativo por un costo aproximado de US$ 200.000 , el Frente Amplio decidió dar marcha atrás con la iniciativa y Cosse se manifestó al respecto a través de sus redes sociales , donde lamentó que las estimaciones de costos hayan sido utilizadas con un "uso político menor" .

En un posteo en su cuenta de X , la presidenta de la Asamblea General escribió: " Ante distintas expresiones públicas sobre los festejos por los 100 años del Palacio Legislativo, corresponde precisar que la conmemoración consiste en varias actividades ".

En tal sentido, listó " la publicación de un libro sobre el edificio, la emisión de un sello conmemorativo por parte del Correo Uruguayo, una iluminación especial del Palacio y una sesión de la Asamblea General que culminará con un breve concierto del SODRE, abierto a todo público, en el salón de los pasos perdidos ".

RADARES Estos son, uno a uno, los radares móviles instalados por Policía Caminera en rutas nacionales

CRÍTICA Javier García criticó a Cosse por su intención de querer celebrar el centenario del Palacio Legislativo e ironizó: "Un festejo que cuesta la friolera de US$ 200.000"

Por otra parte, señaló que " el grupo asesor de la Comisión Administrativa encargada de la organización de la celebración evaluó la posibilidad de realizar una actividad abierta al público con participación de artistas nacionales . En ese marco, se recabaron estimaciones de costos que fueron compartidas — de buena fe — en ámbitos de coordinación interna".

"Lamentablemente, esos insumos fueron objeto de un uso político menor, alejado del espíritu de trabajo que siempre ha guiado a la comisión: el de promover una celebración plural, representativa y construida colectivamente", cuestionó.

Cosse argumentó que, en consecuencia, "se ha decidido postergar la actividad abierta al público, mientras el grupo organizador continúa trabajando para encontrar propuestas de alcance popular que convoquen el mayor interés y que sean de la mayor relevancia posible para celebrar los 100 años de la casa de la Democracia de las y los uruguayos".

"Desde el inicio, se ha procurado que esta celebración refleje la diversidad de visiones y sensibilidades de nuestra sociedad, y ese seguirá siendo el camino", resumió.