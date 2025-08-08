Dólar
/ Nacional / MONTEVIDEO

Solicitud de IMM de línea de crédito con BROU es para "subsanar algunos descalces financieros", según jerarca departamental

Los ediles de la oposición citaron ante la Junta Departamental al intendente de Montevideo, Mario Bergara, y a su directora de Recursos Financieros

8 de agosto 2025 - 19:48hs
20250408 Intendencia de Montevideo, IMM, fachada.
Foto: Inés Guimaraens

La directora de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo (IMM), Laura Tabárez, afirmó que la solicitud de "una eventual línea de crédito" con el Banco República (BROU) es "para subsanar algunos descalces financieros" que pueden ocurrir durante el transcurso del gobierno departamental.

El edil del Partido Nacional, Diego Rodríguez, aseguró que el monto que se está pidiendo es de "US$ 60 millones".

"No necesariamente lo vamos a usar. No lo vamos a usar todo junto, la idea es ir viendo mes a mes cuánto es nuestra diferencia entre ingresos y egresos", dijo Tabárez sobre la línea de crédito.

La solicitud causó polémica y un posterior pedido de los ediles de la oposición departamental de citar a la Junta Departamental al intendente de Montevideo, Mario Bergara, y a la propia directora de Recursos Financieros.

Esta moción fue presentada con las firmas de los 14 ediles de la oposición y luego fue aprobada por unanimidad del cuerpo (31 votos).

La directora de la IMM aseguró que esta solicitud de línea de crédito "es un procedimiento que es normal en todas las intendencias y todas las administraciones".

"Esa es la actualización que estamos pidiendo al Tribunal de Cuentas y a la Junta para tener disponible una eventual línea de crédito con el BROU para subsanar algunos descalces financieros que se nos pueden dar en el correr del período", agregó Tabárez.

La jerarca añadió que es un mecanismo que "la IMM lo ha usado históricamente" y fundamentó la medida en que está regulada por el artículo 301 de la Constitución.

Este artículo explica que "para contratar otro tipo de préstamos, se requerirá la iniciativa del intendente y la aprobación de la mayoría absoluta de votos del total de componentes de la Junta Departamental, previo informe del Tribunal de Cuentas".

Sobre el llamado a sala al que fue convocada junto al intendente Bergara, Tabárez dijo que "la intendencia va responder en consecuencia".

"Explicaremos lo que sea necesario para que nuestros legisladores departamentales estén conformes con la explicación", sentenció la directora de Recursos Financieros.

Intendencia de Montevideo Montevideo BROU Banco República

