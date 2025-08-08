Dólar
Encontraron cuerpo de un hombre flotando en la costa de la Rambla de Montevideo; todavía no fue identificado

Tras intentos de que el hombre resucitara, el doctor de una emergencia móvil constató la muerte

8 de agosto 2025 - 21:15hs
Archivo: encontraron otro cuerpo en la Rambla

Joaquín Pisa

Prefectura encontró un cuerpo flotando en el agua frente a la Embajada de Estados Unidos sobre la tarde de este viernes. Se trata de un hombre que todavía no fue identificado.

La llamada a las autoridades ocurrió luego de que las personas que transitaban por el barrio Palermo de Montevideo notaran la presencia del cuerpo flotando entre las rocas, a las 16:20.

El cuerpo fue retirado del agua y entre personal policial, de bomberos y de una emergencia médica se le hicieron maniobras para que resucitara. Sobre las 18:00, un doctor de la emergencia constató la muerte.

La Fiscalía de Flagrancia de 15.º Turno investiga el caso t dispuso que se le realice una autopsia, además de la correspondiente identificación de la víctima.

El pasado domingo, pero en Ciudad de la Costa (Canelones), la Prefectura encontró el cuerpo de otro hombre sin vida.

Esa víctima, de aproximadamente 30 años, fue encontrada sobre las 11:00 de ese día y el fiscal Ignacio Montedeocar dispuso pericias técnicas, acta de testigos y la autopsia correspondiente.

