Ocho vehículos chocaron por alcance en el viaducto de Montevideo y hay una persona grave

Ocho vehículos chocaron en cadena y, producto del hecho, una persona resultó herida de gravedad.
El hecho, según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El Observador, se dio sobre las 19:00 horas de este viernes en el viaducto a Montevideo por una de las vías de acceso a la ciudad.
Según la información primaria, la persona que resultó herida fue trasladada a un centro asistencial, luego de que le dieran los primeros auxilios en el lugar de los hechos.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TelenocheUy/status/1953947650811998302&partner=&hide_thread=false