Ocho vehículos chocaron por alcance en el viaducto de Montevideo y hay una persona grave

Captura de Telenoche

Ocho vehículos chocaron en cadena y, producto del hecho, una persona resultó herida de gravedad.

El hecho, según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El Observador, se dio sobre las 19:00 horas de este viernes en el viaducto a Montevideo por una de las vías de acceso a la ciudad.

Según la información primaria, la persona que resultó herida fue trasladada a un centro asistencial, luego de que le dieran los primeros auxilios en el lugar de los hechos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TelenocheUy/status/1953947650811998302&partner=&hide_thread=false ÚLTIMO MOMENTO: Un herido de gravedad en un choque múltiple ocurrido en el viaducto de acceso a Montevideo. Informa los detalles Pablo Acuña. pic.twitter.com/oeEE9QPKkr — Telenoche (@TelenocheUy) August 8, 2025