Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
9°C
cielo claro
Domingo:
Mín 
Máx  12°

Siguenos en:

/ Nacional / MONTEVIDEO

Ocho vehículos chocaron por alcance en el viaducto de Montevideo y hay una persona grave

El hecho se dio el viernes sobre las 19:00 horas en una de las vías de acceso a la ciudad

8 de agosto 2025 - 20:01hs
Siniestro múltiple en Montevideo
Captura de Telenoche

Ocho vehículos chocaron en cadena y, producto del hecho, una persona resultó herida de gravedad.

El hecho, según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó El Observador, se dio sobre las 19:00 horas de este viernes en el viaducto a Montevideo por una de las vías de acceso a la ciudad.

Según la información primaria, la persona que resultó herida fue trasladada a un centro asistencial, luego de que le dieran los primeros auxilios en el lugar de los hechos.

Más noticias
Incautaciones aduaneras

Aduana realizó incautaciones por más de US$ 13 millones en el primer semestre: cuáles fueron los principales productos

White Image
FIDOCAR

Abrió Fidocar en Punta del Este: showroom con vehículos eléctricos, híbridos y camiones

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TelenocheUy/status/1953947650811998302&partner=&hide_thread=false
Temas:

vehículos Montevideo Viaducto

Seguí leyendo

Las más leídas

Canal 10 suma a una nueva figura a su informativo Subrayado
TELEVISIÓN

Canal 10 suma a una nueva figura a Subrayado luego de la salida de Sebastián Giovanelli

Nelson Abeijón
CLÁSICO

Mientras le hacían una nota al ex Peñarol Joe Bizera por el clásico del Torneo Clausura en una emisora, llamó Nelson Abeijón, ex Nacional, para desmentirlo

Más de 15 habitaciones y acceso directo a la playa: se construirá un nuevo hotel de lujo en Uruguay
REAL ESTATE

Más de 15 habitaciones y acceso directo a la playa: se construirá un nuevo hotel de lujo en Uruguay

Carolina Cosse, vicepresidenta de la República
MARCHA ATRÁS

Quiénes son los artistas y qué costos que planteó Carolina Cosse por los 100 años del Palacio Legislativo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos