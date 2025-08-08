Dólar
/ Nacional / INSEGURIDAD

Alcaldesa del municipio E pidió reunión urgente con Carlos Negro "por el aumento de delitos en Malvín Norte y Carrasco" en Montevideo

Mercedes Ruiz asegura que los vecinos han manifestado su preocupación ante los hechos delictivos en los dos barrios

8 de agosto 2025 - 20:26hs
20250728 Carlos Negro. Interior presenta Encuentros por Seguridad.
Foto: Inés Guimaraens

En La alcaldesa del municipio E, Mercedes Ruiz, anunció que solicitó de “forma urgente” una reunión con el ministro del Interior, Carlos Negro, por el aumento de los “delitos en Malvín Norte y Carrasco”.

“Como alcaldesa, mi compromiso es claro: defender la seguridad y tranquilidad de los vecinos. Por este motivo, espero ser recibida para poner atención a esta problemática que no puede esperar más”, escribió Ruiz en X.

Según la carta que envió Ruiz al ministro, en el último tiempo “los vecinos han manifestado una creciente preocupación ante el incremento de hechos delictivos que afectan directamente su seguridad y calidad de vida”.

Se asegura que han aumentado “robos, rapiñas y hechos violentos, generando en los vecinos un clima de temor, intranquilidad y sensación de desprotección”. La alcaldesa consideró que se precisa una respuesta “rápida, coordinada y efectiva por parte de las autoridades competentes”.

“Agradeciendo de antemano su atención y esperando poder concretar la reunión a la mayor brevedad posible, me despido con la mayor consideración y respeto”, cierra Ruiz la carta.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/memeruizalcalde/status/1953947069632106874&partner=&hide_thread=false

En las últimas semanas, se han dado varios incendios de autos en Carrasco. El último fue el pasado jueves, aunque hasta el momento la Policía no ha informado si se trata de un hecho intencional o no dado que una de las hipótesis es que fue producto de un cortocircuito.

Carrasco Mercedes Ruiz Malvín Norte Montevideo municipio Carlos Negro

