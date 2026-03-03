Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
29°C
muy nuboso
Miércoles:
Mín  21°
Máx  28°

Siguenos en:

/ Café y Negocios / BASF

Las conclusiones de la reunión entre las autoridades de BASF y el gobierno: "Manifestaron su voluntad y decisión de quedarse operando en Uruguay"

El encuentro tuvo lugar este martes, tres semanas después del anuncio de reestructura de la empresa alemana en Uruguay que implicó una reducción de su plantilla

3 de marzo 2026 - 12:26hs
basf oficinas
LGD Arquitectos

En el encuentro, detalló la directora nacional de Trabajo Marcela Barrios, la empresa explicó a la cartera los motivos que la llevaron a tomar esta decisión.

“Se da en el marco de una reestructura, de un cambio de los modelos de negocios a nivel central y eso hace que, entre otros movimientos, decidan trasladar parte de la operativa que tienen en Uruguay a India”, resaltó.

Más noticias
BASF en Uruguay

Estado ineficiente y caro: se reaviva la preocupación en empresarios tras reestructura y despidos en BASF

basf comunico los detalles de su reestructura: un proceso global y que no aplica solo a uruguay
BASF

BASF comunicó los detalles de su reestructura: un proceso global y que no aplica solo a Uruguay

En ese escenario, explicó que la compañía mantendrá en Uruguay aquellas líneas de servicio que requieren personal más calificado, mientras que las tareas más automatizables o susceptibles de ser sustituidas serán trasladadas a la operativa en India.

“Nos manifestaron su voluntad y decisión de quedarse operando en Uruguay. Ellos hablaron mucho de ciclos de las empresas, este modelo lo iniciaron en 2014 con 14 personas, al día de hoy hay 1.000, y en este momento hay una parte que se va deslocalizar pero puede haber otro ciclo que cambie, en esto de que la empresa se mantiene en Uruguay, y hay cuestiones que son cíclicas”, precisó.

Consultada por la cantidad de trabajadores que se verán afectados por esta decisión, la jerarca subrayó que “no entraron en esos detalles, porque están empezando a procesar esa decisión”.

“Quedamos satisfechos con las explicaciones que nos dieron, cuando se dan los pre-avisos ordenados hay una diferencia sustancial incluso para las personas involucradas. Ellos aseguraron que van a cumplir con todas sus obligaciones laborales y que finalmente cuando se vaya organizando la nueva operativa los trabajadores que tengan que egresar van a cobrar lo que debidamente les corresponde”, sostuvo Barrios.

Semanas atrás, fuentes cercanas a la empresa dijeron a El Observador que los principales cambios que este proceso puede generar en los equipos de trabajo se verán mayoritariamente en 2027 y que las áreas alcanzadas por la revisión son Finanzas, RRHH y Logística.

El plan de la empresa prevé la consolidación de servicios financieros y de recursos humanos en un nuevo hub global en India, mientras que las actividades vinculadas a logística se concentrarán en Kuala Lumpur, Malasia.

En ese escenario, los hubs regionales existentes -Berlín (Alemania), Kuala Lumpur (Malasia) y Montevideo (Uruguay)- continuarán prestando servicios que puedan “agruparse de manera adecuada a nivel regional”.

Las actividades que deban realizarse cerca de los sitios operativos seguirán estando ancladas a nivel local o regional”, apuntaron en un comunicado publicado en las últimas semanas.

El objetivo, sostuvieron desde la empresa en un comunicado, es asegurar su competitividad en costos y mejorar la eficiencia y estandarización de sus servicios a nivel mundial.

Temas:

BASF Ministerio de Trabajo Reunión Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

Astesiano, Javier García y el excomandante en jefe de la Armada: nueva lista de citaciones para la investigadora sobre las patrulleras oceánicas de Cardama
PARLAMENTO

Astesiano, Javier García y el excomandante en jefe de la Armada: nueva lista de citaciones para la investigadora sobre las patrulleras oceánicas de Cardama

El presidente Yamandú Orsi. Archivo
ENCUESTA

"No tenemos buenas noticias para el presidente": la nueva encuesta de Cifra sobre la gestión de Yamandú Orsi

Serpiente yarará rescatada por Alternatus Uruguay﻿
RESCATE

Una serpiente yarará fue encontrada en el baño de una casa en Punta Negra: Alternatus la rescató y advirtió por "situación de riesgo"

Atarazana y sede del apostadero naval español
CIUDAD

Al rescate de la Ciudad Vieja: cómo recuperar el barrio, cuatro edificios a restaurar y dos ejemplos a seguir

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos