Las conclusiones de la reunión entre las autoridades de BASF y el gobierno: "Manifestaron su voluntad y decisión de quedarse operando en Uruguay"

En el encuentro, detalló la directora nacional de Trabajo Marcela Barrios, la empresa explicó a la cartera los motivos que la llevaron a tomar esta decisión.

“Se da en el marco de una reestructura, de un cambio de los modelos de negocios a nivel central y eso hace que, entre otros movimientos, decidan trasladar parte de la operativa que tienen en Uruguay a India ”, resaltó.

En ese escenario, explicó que la compañía mantendrá en Uruguay aquellas líneas de servicio que requieren personal más calificado , mientras que las tareas más automatizables o susceptibles de ser sustituidas serán trasladadas a la operativa en India.

“Nos manifestaron su voluntad y decisión de quedarse operando en Uruguay. Ellos hablaron mucho de ciclos de las empresas, este modelo lo iniciaron en 2014 con 14 personas, al día de hoy hay 1.000, y en este momento hay una parte que se va deslocalizar pero puede haber otro ciclo que cambie, en esto de que la empresa se mantiene en Uruguay, y hay cuestiones que son cíclicas”, precisó.

Consultada por la cantidad de trabajadores que se verán afectados por esta decisión, la jerarca subrayó que “no entraron en esos detalles, porque están empezando a procesar esa decisión”.

“Quedamos satisfechos con las explicaciones que nos dieron, cuando se dan los pre-avisos ordenados hay una diferencia sustancial incluso para las personas involucradas. Ellos aseguraron que van a cumplir con todas sus obligaciones laborales y que finalmente cuando se vaya organizando la nueva operativa los trabajadores que tengan que egresar van a cobrar lo que debidamente les corresponde”, sostuvo Barrios.

Semanas atrás, fuentes cercanas a la empresa dijeron a El Observador que los principales cambios que este proceso puede generar en los equipos de trabajo se verán mayoritariamente en 2027 y que las áreas alcanzadas por la revisión son Finanzas, RRHH y Logística.

El plan de la empresa prevé la consolidación de servicios financieros y de recursos humanos en un nuevo hub global en India, mientras que las actividades vinculadas a logística se concentrarán en Kuala Lumpur, Malasia.

En ese escenario, los hubs regionales existentes -Berlín (Alemania), Kuala Lumpur (Malasia) y Montevideo (Uruguay)- continuarán prestando servicios que puedan “agruparse de manera adecuada a nivel regional”.

“Las actividades que deban realizarse cerca de los sitios operativos seguirán estando ancladas a nivel local o regional”, apuntaron en un comunicado publicado en las últimas semanas.

El objetivo, sostuvieron desde la empresa en un comunicado, es asegurar su competitividad en costos y mejorar la eficiencia y estandarización de sus servicios a nivel mundial.