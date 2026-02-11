Dólar
/ Café y Negocios / BASF

BASF comunicó los detalles de su reestructura: "Se trata de un proceso global, no es algo que solo se aplique en Uruguay"

Según adelantaron desde la multinacional alemana, que continuará sus operaciones en el país, las principales áreas alcanzadas por la revisión son Finanzas, RRHH y Logística.

11 de febrero 2026 - 13:55hs
Inauguración de BASF Arena con Patricia Nunes, managing director de BASF Services Americas
Inauguración de BASF Arena con Patricia Nunes, managing director de BASF Services Americas

La compañía oficializó este miercóles su decisión a través de un comunicado en el manejó que los principales cambios que este proceso puede generar en los equipos de trabajo se verán mayoritariamente en 2027.

“No hay grandes cambios previstos para el corto plazo en las áreas alcanzadas por esta revisión. Los cambios pueden tardar varios meses; el proyecto global terminará a finales de 2028, es un cambio general que se realiza de forma paulatina”, dice el texto.

La empresa, que funciona como centro de servicios para la multinacional química alemana BASF, aseguró que no habrá despidos inmediatos y detalló que las principales áreas alcanzadas por la revisión son Finanzas, RRHH y Logística.

“Dado el contexto internacional, la compañía ya hizo una transformación en su negocio. Se trata de un proceso global, no es algo que solo se aplique en Uruguay. BASF continuará estando presente en Uruguay”, sostuvieron.

La explicación de la empresa sobre la decisión

Desde BASF explicaron que la decisión forma parte de una reorganización global de su área de Global Business Services (GB), con el objetivo de asegurar su competitividad en costos y mejorar la eficiencia y estandarización de sus servicios a nivel mundial.

El plan prevé la consolidación de servicios financieros y de recursos humanos en un nuevo hub global en India, mientras que las actividades vinculadas a logística se concentrarán en Kuala Lumpur, Malasia.

En ese escenario, los hubs regionales existentes -Berlín (Alemania), Kuala Lumpur (Malasia) y Montevideo (Uruguay)- continuarán prestando servicios que puedan “agruparse de manera adecuada a nivel regional”.

“Las actividades que deban realizarse cerca de los sitios operativos seguirán estando ancladas a nivel local o regional”, sostuvo la compañía.

