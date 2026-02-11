Murió Pete Russo, campeón con Peñarol y con la selección uruguaya, que anuló a Morena, le dijo fantasma a Diego Maradona y se escondió de Pablo Escobar

Huracán Buceo confirmó este miércoles que murió el exfutbolista José Luis "Pete" Russo (67 años), un defensa que dejó una huella en el fútbol uruguayo, en el que fue campeón con Peñarol , con la selección uruguaya y fue figura en Colombia e ídolo en Chile .

Nació en el barrio Belgrano, en la calle Comodoro Coe, el 14 de julio de 1958 .

Cuando era un niño se mundo al barrio Larrañaga e inició su actividad en el fútbol infantil en Urreta , club en el que 30 años después también se formó Luis Suárez , y en el que se destacó por la potencia con la que le pegaba a la pelota. Completó el baby fútbol en La Rinconada y Chacabuco.

Hasta que un día un conocido del barrio, lo vio jugar en la calle y lo llevó a Huracán Buceo .

En una entrevista que brindó a Referí en 2023, contó cómo fueron sus comienzo: “A todos los que fueron a probarse (el técnico) les decía, ‘lo llamo mañana’. A mi me dijo, ‘usted venga mañana a las 2 de la tarde’. Así quedé en Huracán”.

Debutó en Primera División con 16 años. Eso ocurrió en un partido contra Peñarol en el Estadio Centenario.

Me llamaron para ir a practicar con la Primera y en el entrenamiento el técnico me dijo, ‘Russo usted va a marcar a Morena el domingo'”, recordó.

20250207 Uruguay campeón sudamericano juvenil en 1977; arriba, Alberto Bica, Fernando Álvez, Esteban Gesto (preparador físico), Ariel Krasouski, Víctor Duque, Daniel Enríquez y Raúl Bentancor, el técnico; abajo, José Hermes Moreira, José Luis Russo, Vícto Uruguay campeón sudamericano juvenil en 1977; arriba, Alberto Bica, Fernando Álvez, Esteban Gesto (preparador físico), Ariel Krasouski, Víctor Duque, Daniel Enríquez y Raúl Bentancor, el técnico; abajo, José Hermes Moreira, José Luis Russo, Víctor Hugo Diogo, Amaro Nadal, Eliseo Rivero y Venancio Ramos

Fernando Morena era el goleador del fútbol uruguayo y figura de aquellos tiempos.

Casi no pude dormir los días previos de las ganas de que llegara el domingo para debutar. Tengo que marcar a Morena le decía a mis amigos y me decían, ‘no pasa nada’. Por suerte todo me salió cero kilómetro”, contó en esa entrevista.

“Anulé a Morena, no lo dejé respirar. No pudo anotar ningún gol cuando venía convirtiendo en todas las fechas, y cuando terminó el partido que salió 0-0, se acercó a saludarme y me dijo, ‘buena, guacho’. Fue el debut soñado, contra Peñarol, con el Estadio lleno. Cuando llegué a mi casa estaban los vecinos y amigos del barrio en la puerta esperando para felicitarme y festejar el debut. Fue hermoso”.

Al final de 1977, Russo se convirtió en héroe de Huracán, que no pasaba por un buen momento. En el último partido del campeonato tenía que ganarle a Bella Vista para salvarse del descenso. Se jugaba el último minuto del partido en el Parque Nasazzi y tras un córner a favor y un despeje de la zaga, la pelota le quedó divina a Russo en la medialuna. “Yo me la jugué toda, subí a buscar el gol de la salvación. Con el empate bajábamos. Le pegué como venía y entró contra el palo. Salió como un misil, imposible para el arquero”, recordó.

Ese día se retiró en andas de los hinchas que apenas terminó el partido se metieron a la cancha.

0014683656.webp Uruguay campeón sudamericano en 1977: Arriba. Alberto Bica, Fernando Álvez, Ariel Krasouski, Mario Saralegui y Daniel Enríquez; abajo: José Luis Russo, José Hermes Moreira, Víctor Hugo Diogo, Amaro Nadal, Eliseo Rivero y Venancio Ramos

Ese año fue convocado por Raúl Bentancor a la selección juvenil que participó del Campeonato Sudamericano de Venezuela 1977. Uruguay fue campeón y Russo titular en todos los partidos.

De ese torneo guarda como un tesoro una anécdota con Diego Maradona. El crack argentino que ya había debutado en la selección mayor, jugó aquel Sudamericano con la camiseta número 9. Argentina fue el rival de Uruguay en el debut. “La primera pelota que tocó Maradona le pegué tremenda patada en el tobillo izquierdo. Cayó y mirándome me dijo, ‘qué haces la concha de tu madre’, y yo le dije ‘levantante y seguí jugando fantasma, la próxima te la voy a dar en la cabeza’”.

Unos meses después, en el Mundial, que se celebró en Túnez, Uruguay terminó en la cuarta ubicación.

Luego de defender a Huracán Buceo pasó por Defensor.

En 1983 fue transferidod a Deportes Tolima, donde disputó 69 partidos y anotó ocho goles. Luego pasó al Atlético Bucaramanga.

20240816 Ricardo Ortiz en Tolima, es el tercero de los parados, mientras que el último es José Luis "Pete" Russo; ahí los dirigía Baudilio Jauregui y compartieron plantel con Hebert Revetria Ricardo Ortiz en Tolima, es el tercero de los parados, mientras que el último es José Luis "Pete" Russo; ahí los dirigía Baudilio Jauregui y compartieron plantel con Hebert Revetria

Volvió a Uruguay en 1986 para jugar en Peñarol, donde fue campeón del Uruguayo y ganó una Liguilla.

En 1987 defendió a Deportivo Independiente Medellín.

En su etapa en Colombia recordó que vivió en el mismo edificio que René Higuita, entonces arquero del Atlético Nacional. Se cruzaban todos los días en el ascensor del edificio. También se acordó en la charla con Referí de un episodio que le dio temor: “Yo era muy conocido en Colombia, entonces me hacían entrevistas y me preguntaban de todo. Una vez me consultaron si estaba bien que Pablo Escobar se postulara para presidente. Yo dije que no y después andaba todo el día con miedo que Escobar me mandara a buscar; iba del entrenamiento a casa y de casa al entrenamiento”.

En Deportes Iquique de Chile, en 1988 llegaron a la final del campeonato chileno contra Colo Colo y perdieron 2-1 en el estadio Nacional. El gol del descuento lo marcó él, de cabeza.

“Dejamos una gran imagen en esa final y si hubiera sido ida y vuelta estoy seguro que éramos campeones”, dijo. En Iquique los hinchas pintaron un gran mural con el rostro del uruguayo. “Me quieren mucho. Tengo lindos recuerdos del club y de la gente”.

En la selección uruguaya absoluta jugó entre 1979 y 1986.

Participó en la Copa América de 1979 y en las Eliminatorias para el Mundial de España 1982.

Fue campeón de la Copa Nehru 1982, en la India.

Tras retirarse del fútbol en 1993 se radicó en España. En 2008 retornó a Uruguay, donde vivió hasta su muerte.

Urreta Pete Russo y Gonzalo Bueno.JPG José Luis "Pete" Russo y Gonzalo Bueno, en un homenaje que le realizaron en el Club Urreta, en el que se inició en el fútbol

Esta fue la trayectoria de José Luis Russo:

1976-1979 Huracán Buceo,

1980-1982 Defensor,

1983-1984 Deportes Tolima,

1985 Atlético Bucaramanga,

1986 Peñarol,

1987 Independiente Medellín,

1988 Palmeiras,

1988-1991 Deportes Iquique,

1992-1993 Huracán Buceo