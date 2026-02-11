Peñarol: el médico de Abel Hernández en Barcelona explicó qué lesión le encontraron, y el tiempo de recuperación es mayor al que esperaba el carbonero

El médico de Abel Hernández en el Instituto Cugat de Barcelona , centro especializado al que fue a recuperarse de su lesión en la rodilla, indicó qué tipo de lesión le encontraron al delantero de Peñarol y auguró cuál será el tiempo de recuperación que tendrá , superior al que esperaban en el carbonero.

Miguel Vázquez , traumatólogo del Cugat que atiende a Hernández, dijo en una entrevista con el programa 100% Deporte de Sport 890 que con distintos exámenes detectaron que el atacante sufrió una "lesión ligamentosa" en una de sus rodillas, tras chocar con el golero Emanuel Beltrán en el amistoso de verano contra River Plate , disputado el pasado 17 de enero.

Vázquez indicó que, para evitar una cirugía, le propusieron a Abel un "tratamiento con plasma, rico en factores de crecimiento" , que se infiltra en su rodilla para ayudar a la recuperación del ligamento dañado.

El médico indicó que en los últimos días le colocaron una "rodillera" al jugador para dejar en quietud la zona afectada, y prevén realizar nuevas ecografías y una nueva infiltración con plasma mientras avance la recuperación.

"La recuperación es buena, siempre mejoran de dolor a partir de que empezamos el tratamiento", continuó el español.

El traumatólogo fue consultado sobre cuál es el tiempo de recuperación que estiman para este tipo de lesiones. "Las normas no existen para todos. Intentando generalizar un poquito, lo normal es que un paciente, haciendo un buen tratamiento, en torno a los tres meses podría estar haciendo una actividad deportiva de alto nivel", contestó.

Cuando partió rumbo a Barcelona, Hernández dijo en una rueda de prensa que el tiempo que estará fuera de las canchas "lo va a decir el médico en Barcelona y la sanidad de Peñarol", con un estimado inicial de "entre cuatro y seis semanas".

Vázquez afirmó que se le realizará un "seguimiento estrecho" a Abel hasta que "esté perfecto para volver", y no dio detalles de cuánto tiempo más podría estar en Barcelona el delantero carbonero. "Cuanto antes pueda volver nosotros nos alegraremos, desde luego", sentenció.