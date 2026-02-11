Reunión de therians en Plaza Independencia terminó con burlas, peleas e intervención policial

Un grupo de personas identificadas como therians se reunió este martes en la Plaza Independencia , en un encuentro convocado a través de redes sociales que terminó con incidentes y una pelea que se volvió viral.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Si bien la convocatoria reunió a decenas de asistentes —en su mayoría adolescentes y jóvenes—, varios usuarios de redes sociales señalaron que también hubo personas que se acercaron a la plaza con el objetivo de burlarse e insultar a los protagonistas.

Ya caída la tarde, se produjo una pelea entre un grupo de jóvenes . El episodio quedó registrado en un video que rápidamente circuló en redes sociales.

TACUAREMBÓ "Pedimos justicia": el descargo de la familia del hombre de 41 años que fue encontrado muerto en Tacuarembó

TENDENCIA Reunión de therians en la Plaza Independencia: de qué se trata este fenómeno viral entre jóvenes

En las imágenes se observa que las protagonistas fueron tres jóvenes. Durante varios segundos intercambiaron manotazos y patadas , lo que motivó la intervención de dos efectivos policiales , que actuaron para separarlas y controlar la situación .

La convocatoria de los therians en el Centro de Montevideo

El encuentro había sido organizado a través de redes sociales y formó parte de una tendencia viral entre jóvenes.

Con máscaras de animales cubriendo sus rostros, accesorios y, en algunos casos, simulando caminar en cuatro patas, los participantes se congregaron en el principal espacio público del Centro de Montevideo.

La reunión atrajo tanto a seguidores de esta corriente como a curiosos que se acercaron para observar de qué se trataba la actividad.

Qué son los therians

El término therian se utiliza para referirse a personas que se identifican con un animal. En muchos casos, quienes forman parte de esta comunidad expresan sentirse vinculados con especies como lobos, zorros, perros o gatos, aunque el concepto abarca animales en general.

La tendencia se expandió en los últimos años a través de YouTube y TikTok, donde usuarios comparten contenidos vinculados a esta forma de identidad.

En Argentina el fenómeno cobró notoriedad en las últimas semanas, con encuentros similares en parques y zonas urbanas, como el Barrio Chino de Buenos Aires.