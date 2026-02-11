Más que una regla, un sentimiento: el motivo detrás del niño que acompañó al equipo de Peñarol, tras el anuncio de la prohibición del ingreso de mascotas

El plantel de Peñarol retornó a las prácticas en la mañana de este miércoles para seguir aprontándose para el encuentro contra Central Español del próximo domingo a la hora 20.30 en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado, en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura.

Más allá de ello, Peñarol emitió un comunicado en el cual explica el por qué ingresó un padre con su hijo el sábado pasado ante Montevideo City Torque en el debut, con las mascotas.

El comunicado de Peñarol

La Mesa Ejecutiva de la Primera división de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), decidió este martes, tal como lo informó Referí, que de ahora en adelante, no habrá más mascotas en los partidos del fútbol uruguayo en Primera.

Según explicó su presidente, Álvaro Rivero, una de las gotas que rebalsó el vaso fue que el pasado sábado en el encuentro entre Peñarol y Montevideo City Torque en el que ambos debutaban en la Liga AUF Uruguaya 2026, ingresó un padre con un hijo en brazos, que nada tenía que hacer allí.

En ese contexto, Peñarol aclaró al mediodía de este miércoles a través de un comunicado, la situación que se dio con ese padre y ese hijo.

"Ante declaraciones vertidas en medios de comunicación que califican de 'situaciones ridículas' el ingreso de un padre con su hijo en andas a la cancha del Campeón del Siglo, el Club Atlético Peñarol desea aclarar a los medios -y a través de ellos a sus hinchas: se trató de un padre que solicitó -minutos antes de comenzar el partido- cumplirle un sueño a su hijo, impedido de caminar y en tratamiento en Teletón".

Y agrega: "Como se ve en las imágenes difundidas por distintos medios, el niño carga con botas de yeso en ambas piernas, debido a recientes operaciones. Dado que en ese momento puntual no tenía posibilidad que ser ingresado a la cancha por otro medio y para que ningún jugador tomara tal responsabilidad sin un aviso previo, se le permitió al padre el ingreso".

En tanto, finaliza: "Lejos de ser una 'situación ridícula', se trató de cumplirle un sueño a un niño. Muchos más ya no tendrán esa posibilidad, a partir de las medidas adoptadas por la Asociación Uruguaya de Fútbol y que son de público conocimiento".