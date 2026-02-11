Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Básquetbol / NBA

La NBA sancionó a los cuatro jugadores expulsados por la pelea entre los Detroit Pistons y los Charlotte Hornets

Uno de los cuatro involucrados fue suspendido por siete partidos, y la NBA explicó que la dura sanción se debe a su "historial" de "actos antideportivos"

11 de febrero 2026 - 15:00hs
Escena de la pelea entre los Hornets y los Pistons

Escena de la pelea entre los Hornets y los Pistons

Foto: ESPN

La NBA sancionó con siete partidos de suspensión a Isaiah Stewart y con dos a Jalen Duren, jugadores de los Detroit Pistons, y con dos a Miles Bridges y a Moussa Diabaté, de los Charlotte Hornets, por la pelea que se desató durante el juego del lunes y que acabó con los cuatro expulsados.

La NBA informó en un comunicado que la duración de la suspensión de Stewart respondía a "su historial recurrente de actos antideportivos".

Duren es uno de los jugadores seleccionados para participar en el juego de las estrellas de este fin de semana en Los Ángeles y solo tiene uno antes del parón para cumplir la sanción. La NBA no ha realizado anuncios al respecto.

El incidente ocurrió en el tercer cuarto cuando Duren y Diabaté se enzarzaron en la disputa de un balón. El jugador de los Pistons empujó primero al francés, que respondió con una falta dura y encarándose con él. Duren reaccionó tocándole la cara, lo que hizo que Diabaté perdiera el control.

Pelea entre los jugadores de Charlotte Hornets y Detroit Pistons 
ESTADOS UNIDOS

Noche de peleas en la NBA: dos partidos terminaron a las piñas y hubo varios expulsados; mirá los videos

Los hinchas de Uruguay, Argentina y Chile que viajaron a ver a los Utah Jazz
CRÓNICA

La historia del uruguayo que creó una comunidad de los Utah Jazz en X, fue invitado junto a 30 hinchas de Sudamérica a la NBA y es furor en redes

El resultado fue una batalla campal sobre el parqué de Charlotte en la que Bridges lanzó un puñetazo a Duren, lo que provocó la intervención de Stewart, que se encontraba en el banquillo.

Los cuatro fueron expulsados. Duren llevaba 15 puntos en el momento de su expulsión, Bridges seis.

El partido concluyó con victoria para los Pistons a domicilio por 110-104.

Temas:

NBA EXPULSADOS Charlotte

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Fernández de Peñarol ante Nacional 
FÚTBOL

Nacional vs Peñarol, el clásico del Torneo Apertura, ya tiene fecha y hora, y crece la expectativa

Jair, Walter Indio Olivera, Jorge Barrera, Juan Pedro Damiani, Ignacio Ruglio y Diego Aguirre en la cena de Río de Janeiro
NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS

Una muy mala noticia para Peñarol: ya empezó su año electoral

Abel Hernández en su presentación como jugador de Peñarol
PEÑAROL

El médico de Abel Hernández en Barcelona explicó qué lesión le encontraron, y el tiempo de recuperación es mayor al que esperaba Peñarol

Los primeros niños campeones institucionales con Peñarol
PEÑAROL

Prohibición de ingreso de mascotas en el fútbol uruguayo: el motivo por el que un niño entró a la cancha acompañado por su padre en el último partido de Peñarol

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos