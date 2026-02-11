La NBA sancionó a los cuatro jugadores expulsados por la pelea entre los Detroit Pistons y los Charlotte Hornets

Escena de la pelea entre los Hornets y los Pistons

La NBA sancionó con siete partidos de suspensión a Isaiah Stewart y con dos a Jalen Duren, jugadores de los Detroit Pistons , y con dos a Miles Bridges y a Moussa Diabaté , de los Charlotte Hornets , por la pelea que se desató durante el juego del lunes y que acabó con los cuatro expulsados.

La NBA informó en un comunicado que la duración de la suspensión de Stewart respondía a "su historial recurrente de actos antideportivos".

Duren es uno de los jugadores seleccionados para participar en el juego de las estrellas de este fin de semana en Los Ángeles y solo tiene uno antes del parón para cumplir la sanción . La NBA no ha realizado anuncios al respecto.

El incidente ocurrió en el tercer cuarto cuando Duren y Diabaté se enzarzaron en la disputa de un balón. El jugador de los Pistons empujó primero al francés, que respondió con una falta dura y encarándose con él. Duren reaccionó tocándole la cara , lo que hizo que Diabaté perdiera el control.

El resultado fue una batalla campal sobre el parqué de Charlotte en la que Bridges lanzó un puñetazo a Duren, lo que provocó la intervención de Stewart, que se encontraba en el banquillo.

Los cuatro fueron expulsados. Duren llevaba 15 puntos en el momento de su expulsión, Bridges seis.

El partido concluyó con victoria para los Pistons a domicilio por 110-104.