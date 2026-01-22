La historia del uruguayo que creó una comunidad de los Utah Jazz en X, fue invitado junto a 30 hinchas de Sudamérica a la NBA y es furor en redes

Un día el uruguayo Juan Ignacio Baracco estaba buscando un club de la NBA para dirigir en el juego 2K16 y eligió, por azar, a Utah Jazz . Ese evento derivó en que, diez años después, 32 personas de Uruguay, Argentina y Chile viajaran a Salt Lake City para ver seis partidos de los Jazz , equipo del que Juan armó una comunidad latinoamericana en redes , y fueran recibidos con honores tanto por el equipo como por la NBA.

Claramente el camino no fue lineal. Juan Ignacio es el responsable de la cuenta de X Utah Jazz Español, heredera de Utah Jazz Uruguay , usuario que creó un día lluvioso de un verano en La Floresta con su mejor amigo.

Según explicó Juan a Referí en una entrevista telefónica desde Estados Unidos, fue tanta la gente que siguió a la cuenta de distintas partes del continente que tuvo que extender el plano nacional del usuario, que comenzó como una página de memes y hoy aporta información de los Utah a sus seguidores.

Esa cuenta de X, también, acercó a Juan al equipo de la NBA . Cuando aprontaba su primer viaje a Salt Lake en 2022, con su familia, un comentario negativo de un usuario lo llevó a conocer a Ryan Smith , dueño de la franquicia. Pudo ir al estadio por primera vez, y quedó el contacto.

El año pasado Smith vino a Uruguay para visitar a su mejor amigo, se acordó de Baracco y lo invitó a él y a otros 14 amigos "jazzeros" a una comida, donde les prometió el viaje, al que finalmente se sumaron otras 17 personas.

Este martes Juan Ignacio y otros 31 latinoamericanos vivieron el primero de los seis partidos de los Jazz a los que asistirán en un plazo de dos semanas. Les tocó una increíble remontada contra los Minnesota Timberwolves, que vivieron cantando canciones de barra que sorprendieron al público presente en el Delta Center de Utah.

Juan Ignacio está seguro que lo que vive en este momento es el “movimiento latinoamericano de la NBA más grande de la historia”, y espera que esto marque un “precedente” para que los demás equipos miren hacia Sudamérica, donde “hay una comunidad que se siente de forma diferente, y eso vende mucho más que cualquier dinero”.

G--T5kSXQAAiEgr La llegada del grupo de hinchas a Salt Lake City Foto: @UtahJazzEspanol

El comentario de X que llevó a Juan Ignacio a conocer al dueño de los Jazz

Como manager de una cuenta de X de fans un club de básquetbol como los Jazz, que en un paralelismo es como “un equipo chico” del fútbol uruguayo, Juan Ignacio ha recibido mensajes de fanáticos de todo el mundo que valoran que alienten a un club que “quizás nunca jamás va a ganar nada”, pero también le tocó leer muchas cosas despectivas.

Sin embargo, uno de esos mensajes “mala onda” le abrió una cantidad de puertas que no imaginaba. Esa historia comenzó en 2020, con la pandemia de coronavirus. Ese año iba a viajar con su familia a Orlando pero los vuelos se cancelaron y los pasajes quedaron abiertos, así que cuando fueron a viajar a Estados Unidos en 2022 Baracco propuso ir a Salt Lake, para conocer la tierra de los Jazz.

La familia lo acompañó una semana allí, y luego Juan se quedó todo un mes en la casa de Francisco, un chileno fanático de los Jazz al que conoció a través de las redes. Cuando Juan anunció a través de la ya conocida cuenta de X que iba a viajar a Utah, un usuario “que se ve que estaba tirando la negativa mal” le respondió: “Ni vayas a Utah bro, te vas a re aburrir, no hay nada pa hacer”.

Ese comentario negativo fue visto por el dueño de los Jazz, que no dudó en responder: “Me arrobó y me puso ‘venite a Utah que yo te muestro todo’. O sea, gracias a ese hater un poco arrancó la relación”, expresó Baracco.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NBALatam/status/2014047935978148338?s=20&partner=&hide_thread=false La historia detrás del sueño cumplido



32 fans del @UtahJazz están en Utah disfrutando del equipo de sus amores #NBALatamEnUtah pic.twitter.com/lt6mEX8Qo0 — NBA Latam (@NBALatam) January 21, 2026

Al llegar a Salt Lake, Juan no tardó en ir al Delta Center para buscar a Smith. “Me hizo un tour por el estadio, me regaló indumentaria, me llevó a una práctica, que era un momento de tensión, de playoffs, y ni los medios podían entrar porque era privada”, recordó Juan, que en aquella ocasión fue invitado a tres partidos de Utah.

Esa experiencia increíble para Juan podría haber quedado allí, pero el destino le tenía guardado otro encuentro con Smith. En 2025, el dueño de los Jazz viajó a Uruguay para visitar a su mejor amigo, que estaba de misión en una iglesia mormona (religión muy vinculada al equipo y su ciudad), y recordó a aquel uruguayo que invitó en 2022.

“Me llega un mensaje, un sábado rándom, de él diciendo ‘¿estás en Uruguay?’. Se acordó que existía y me invitó a cenar a mí y a todos los hinchas que yo pueda conseguir en ese mismo día”, rememoró Juan, que juntó a otras 14 personas en cuestión de un par de horas.

La reunión, en palabras de Juan, fue surrealista. Quince hinchas uruguayos de Utah Jazz con el dueño de la franquicia cenando juntos en un restaurante fino de Carrasco. Los "jazzeros" hablaban con Smith hablando como si fuera uno más y cantaban canciones de barra que nunca se habían escuchado en Salt Lake.

En un momento, Smith le soltó a Baracco la bomba: “Me dijo ‘Juan, prepará vos todo el tema de visas, todo, y a la gente que estamos acá y a alguno más que no haya podido venir a la cena y yo los invito, elijan una semana la temporada que viene. Van a ir a ver a Utah y van invitados por mí'”. Según Juan, tras ello se desató un “caos total” de alegría y canciones en el restaurante.

El viaje: el partido "inmejorable" y las figuras de la NBA que van a ver los sudamericanos

En ese viaje es que están, en este momento, los 32 hinchas de Utah provenientes de Uruguay, Argentina y Chile, todos conectados a través de la cuenta de X de Juan. Los fanáticos eligieron estas dos semanas porque los Jazz tenían seis partidos seguidos de local, y asistirán como invitados de lujo a cada uno de ellos. También fueron a ver un partido de hockey de los Utah Mammoth, de la NHL.

El grupo va unido a todos lados cuando sale por Salt Lake, donde pasan frío con unos -5 °C de sensación térmica, con banderas y cánticos. Al principio la comunidad, según Baracco, los recibió con cierto “rechazo” al no estar “acostumbrada”, pero ahora ya se volvieron “conocidos”.

G_Pv72yaEAAn7bM El grupo sudamericano celebra la victoria de los Utah Mammoth en la NHL Foto: @UtahJazzEspanol

El primer partido de los seis se jugó el martes, entre Utah y los Minnesota Timberwolves, liderados por Anthony Edwards, calificado por Juan Ignacio como “la cabra”. Los hinchas fueron recibidos con bombos y platillos por el club y por la NBA, que difundió su historia en sus redes oficiales. “Ni siquiera me tengo que preocupar por grabar porque tengo siempre arriba a un equipo de comunicación o de NBA Latam o de los Utah Jazz”, remarcó Juan.

Para Baracco el partido que vivieron fue “inmejorable”. Los Jazz llegaron a ir perdiendo por 15 puntos, pero en un excelente último cuarto remontaron el partido y se lo llevaron por 127-122, para lograr su victoria número 15 en 44 partidos. “Llegamos al hotel y nos mirábamos, charlando como para bajar un poco la pelota al piso, y no nos poníamos de acuerdo en qué faltaba para que fuera una mejor noche”, celebró el hincha uruguayo.

Los hinchas latinos de los Jazz tienen una discusión interna a favor o en contra de que su equipo haga el “Tanking”, nombre que se le da a la estrategia de algunas franquicias de la NBA de tener una temporada mala de forma intencional para obtener un mejor puesto en el Draft de jugadores el año siguiente. Juan valoró que todos querían “ganar al menos uno de estos seis partidos”. “Si perdemos cinco no nos molesta tampoco”, agregó.

Este jueves el grupo volverá al Delta Center para ver a su equipo enfrentar a los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, el francés de 2,24 metros que pinta para ser una de las máximas estrellas de la NBA en los próximos años

Juan valoró que tuvieron suerte con el calendario: también van a ver a James Harden y a Kawhi Leonard cuando enfrenten a Los Angeles Clippers, y al mismísimo Stephen Curry cuando jueguen con los Golden State Warriors. “Nunca tuve tantas ganas de perder con 50 puntos de otro jugador, la verdad”, comentó al respecto.

En el partido del sábado contra Miami Heat Baracco, apasionado por el periodismo deportivo, participará como comentarista invitado en la transmisión oficial del encuentro durante el primer cuarto, y luego el grupo de hinchas recibirá un reconocimiento en el medio de la cancha de parte de los Jazz.

“Es un movimiento increíble que debería ser replicado varias veces”, valoró Juan, que jamás se imaginó que elegir a los Utah Jazz en un juego iba a terminar en esta historia.