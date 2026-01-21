Liga Uruguaya de Básquetbol: Peñarol arrolló a Welcome en el debut de Newsome como DT y Unión Atlética venció a Goes

En un Palacio Peñarol que volvió a contar con público luego de la suspensión de varias fechas que se le impuso al carbonero por los incidentes con Hebraica Macabi, Peñarol dominó de principio a fin a un Welcome en el que debutó como DT Roque Newsome, el estadounidense nacionalizado uruguayo que como jugador defendió a la celeste y ganó tres títulos locales.
El mirasol sacó diferencias en el primer tiempo, que terminó 52-33, y tras un tercer cuarto parejo (24-24) le dio cifras de goleada al marcador con un último corto que culminó 31-17.
Aunque Nicola Pomoli fue el máximo anotador carbonero con 21 tantos, la figura volvió a ser Santiago Véscovi, que anotó 20 tantos y aportó 9 rebotes y 5 asistencias. Rashad Hassan se destacó en la W con 25 puntos y 7 rebotes.
Con este resultado, Peñarol quedó solo en la punta de la LUB con 30 puntos, producto de 15 partidos ganados y dos perdidos, con la quita de dos puntos al inicio de la temporada. Welcome, en tanto, está penúltimo con 18 unidades, con una sola victoria y 16 derrotas.
Unión Atlética venció a Goes y se ilusiona con la liguilla
En el otro partido de la jornada, Unión Atlética le ganó 96-76 a Goes y sumó una nueva victoria que lo ilusiona con meterse en la liguilla para definir el campeonato.
Los de Malvín se llevaron el primer tiempo 46-38, y luego fueron superiores al misionero durante los últimos dos cuartos, con parciales 19-15 y 31-23.
Ty Prince fue la figura de la UA, con 29 puntos y 8 rebotes. Troy Cracknell fue el máximo anotador de Goes con 20 puntos, y su compañero Akia Pruitt aportó 17 tantos y 10 rebotes.
Con su victoria, Unión Atlética quedó en la quinta ubicación con 25 puntos, ganados gracias a ocho victorias y nueve derrotas. Goes está noveno con 21 unidades, producto de cuatro victorias y 13 derrotas.
Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol
Equipo
Puntos
Jugados
Ganados
Perdidos
GF
GC
Peñarol*
30
17
15
2
1,476
1,204
Hebraica Macabi
28
17
11
6
1,417
1,363
Malvín*
27
17
12
5
1,402
1,374
Biguá
25
16
9
7
1,415
1,421
Unión Atlética
25
17
8
9
1,421
1,410
Defensor Sporting
24
16
8
8
1,384
1,371
Nacional*
24
15
11
4
1,400
1,255
Urunday Universitario
24
17
7
10
1,530
1,462
Goes
21
17
4
13
1,415
1,566
Aguada**
19
14
9
5
1,321
1,258
Welcome
18
17
1
16
1,372
1,696
Cordón*
17
16
3
13
1,306
1,479
*Sufrieron la quita de dos puntos
**Sufrió la quita de cuatro puntos, dos al principio de la temporada y dos por incidentes en la actual liga
Partidos de esta semana en la Liga Uruguaya de Básquetbol