Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Básquetbol / LIGA URUGUAYA

Liga Uruguaya de Básquetbol: Peñarol arrolló a Welcome en el debut de Newsome como DT y Unión Atlética venció a Goes

El carbonero volvió a contar con su público en el Palacio Peñarol y quedó solo en la punta de la LUB con 30 puntos, por encima de Hebraica Macabi

21 de enero 2026 - 7:52hs
Santiago Véscovi volvió a ser la figura de Peñarol

Santiago Véscovi volvió a ser la figura de Peñarol

Foto: @BasketCAPuy

En un Palacio Peñarol que volvió a contar con público luego de la suspensión de varias fechas que se le impuso al carbonero por los incidentes con Hebraica Macabi, Peñarol dominó de principio a fin a un Welcome en el que debutó como DT Roque Newsome, el estadounidense nacionalizado uruguayo que como jugador defendió a la celeste y ganó tres títulos locales.

El mirasol sacó diferencias en el primer tiempo, que terminó 52-33, y tras un tercer cuarto parejo (24-24) le dio cifras de goleada al marcador con un último corto que culminó 31-17.

Aunque Nicola Pomoli fue el máximo anotador carbonero con 21 tantos, la figura volvió a ser Santiago Véscovi, que anotó 20 tantos y aportó 9 rebotes y 5 asistencias. Rashad Hassan se destacó en la W con 25 puntos y 7 rebotes.

Nicolás Martínez 
LIGA URUGUAYA

Malvín se afirma en zona de Liguilla con triunfo ante Defensor Sporting y Reque Newsome debuta de DT en Welcome ante Peñarol con sus socios de básquetbol

Luciano Parodi
LIGA URUGUAYA

Nacional y Goes ganaron por la Liga Uruguaya de Básquetbol: mirá la tabla de posiciones y los próximos partidos

Con este resultado, Peñarol quedó solo en la punta de la LUB con 30 puntos, producto de 15 partidos ganados y dos perdidos, con la quita de dos puntos al inicio de la temporada. Welcome, en tanto, está penúltimo con 18 unidades, con una sola victoria y 16 derrotas.

Unión Atlética venció a Goes y se ilusiona con la liguilla

G_JpddiXkAEF3J6
Ty Prince y Alex L&oacute;pez celebran en el triunfo de Uni&oacute;n Atl&eacute;tica ante Goes

Ty Prince y Alex López celebran en el triunfo de Unión Atlética ante Goes

En el otro partido de la jornada, Unión Atlética le ganó 96-76 a Goes y sumó una nueva victoria que lo ilusiona con meterse en la liguilla para definir el campeonato.

Los de Malvín se llevaron el primer tiempo 46-38, y luego fueron superiores al misionero durante los últimos dos cuartos, con parciales 19-15 y 31-23.

Ty Prince fue la figura de la UA, con 29 puntos y 8 rebotes. Troy Cracknell fue el máximo anotador de Goes con 20 puntos, y su compañero Akia Pruitt aportó 17 tantos y 10 rebotes.

Con su victoria, Unión Atlética quedó en la quinta ubicación con 25 puntos, ganados gracias a ocho victorias y nueve derrotas. Goes está noveno con 21 unidades, producto de cuatro victorias y 13 derrotas.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos GF GC
Peñarol* 30 17 15 2 1,476 1,204
Hebraica Macabi 28 17 11 6 1,417 1,363
Malvín* 27 17 12 5 1,402 1,374
Biguá 25 16 9 7 1,415 1,421
Unión Atlética 25 17 8 9 1,421 1,410
Defensor Sporting 24 16 8 8 1,384 1,371
Nacional* 24 15 11 4 1,400 1,255
Urunday Universitario 24 17 7 10 1,530 1,462
Goes 21 17 4 13 1,415 1,566
Aguada** 19 14 9 5 1,321 1,258
Welcome 18 17 1 16 1,372 1,696
Cordón* 17 16 3 13 1,306 1,479

*Sufrieron la quita de dos puntos

**Sufrió la quita de cuatro puntos, dos al principio de la temporada y dos por incidentes en la actual liga

Partidos de esta semana en la Liga Uruguaya de Básquetbol

Partido Día Hora Cancha Fecha
Cordón-Aguada Miércoles 21.15 Cordón 6 del Clausura
Nacional-Biguá Viernes 20.15 Gran Parque Central 6 del Clausura
Aguada-D. Sporting Sábado 21.15 Aguada 11 del Apertura
Temas:

Liga Uruguaya de Básquetbol Peñarol Reque Newsome Welcome Unión Atlética Goes

Seguí leyendo

Las más leídas

Francisco Paco Casal
DERECHOS DE TV

Qué ganó y qué perdió Tenfield en los nuevos acuerdos comerciales que firmará la AUF por los derechos de TV del fútbol uruguayo

Ignacio Ruglio
PEÑAROL

Ignacio Ruglio: los youtubers que "operan para el equipo rival", el "alivio" por los exámenes de Abel Hernández, y la resonancia de los "bolazos" sobre Peñarol en año electoral

¿Cómo se dio la llegada de Aldo Cauteruccio a Nacional? La idea de Eguren y Magui Giuria, y la estrategia del club para la tercerización de servicios
NACIONAL

¿Cómo se dio la llegada de Aldo Cauteruccio a Nacional? La idea de Eguren y Magui Giuria, y la estrategia del club para la tercerización de servicios

Lucas Torreira en el debut de Galatsaray en la Champions 2025/26
URUGUAYOS

El difícil momento de Lucas Torreira que puede marcar su futuro: "Mi padre ha tenido problemas de salud; si voy a dejar Galatasaray, se lo diré yo a todos"

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos