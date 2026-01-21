Liga Uruguaya de Básquetbol: Peñarol arrolló a Welcome en el debut de Newsome como DT y Unión Atlética venció a Goes

Peñarol vapuleó a Welcome 107-74 este martes, en una nueva noche de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) que también contó con la victoria de Unión Atlética contra Goes.

En un Palacio Peñarol que volvió a contar con público luego de la suspensión de varias fechas que se le impuso al carbonero por los incidentes con Hebraica Macabi , Peñarol dominó de principio a fin a un Welcome en el que debutó como DT Roque Newsome , el estadounidense nacionalizado uruguayo que como jugador defendió a la celeste y ganó tres títulos locales.

El mirasol sacó diferencias en el primer tiempo , que terminó 52-33 , y tras un tercer cuarto parejo (24-24) le dio cifras de goleada al marcador con un último corto que culminó 31-17.

Aunque Nicola Pomoli fue el máximo anotador carbonero con 21 tantos , la figura volvió a ser Santiago Véscovi , que anotó 20 tantos y aportó 9 rebotes y 5 asistencias . Rashad Hassan se destacó en la W con 25 puntos y 7 rebotes.

LIGA URUGUAYA Nacional y Goes ganaron por la Liga Uruguaya de Básquetbol: mirá la tabla de posiciones y los próximos partidos

LIGA URUGUAYA Malvín se afirma en zona de Liguilla con triunfo ante Defensor Sporting y Reque Newsome debuta de DT en Welcome ante Peñarol con sus socios de básquetbol

Con este resultado, Peñarol quedó solo en la punta de la LUB con 30 puntos, producto de 15 partidos ganados y dos perdidos, con la quita de dos puntos al inicio de la temporada. Welcome, en tanto, está penúltimo con 18 unidades, con una sola victoria y 16 derrotas.

Unión Atlética venció a Goes y se ilusiona con la liguilla

G_JpddiXkAEF3J6 Ty Prince y Alex López celebran en el triunfo de Unión Atlética ante Goes Foto: Unión Atlética

En el otro partido de la jornada, Unión Atlética le ganó 96-76 a Goes y sumó una nueva victoria que lo ilusiona con meterse en la liguilla para definir el campeonato.

Los de Malvín se llevaron el primer tiempo 46-38, y luego fueron superiores al misionero durante los últimos dos cuartos, con parciales 19-15 y 31-23.

Ty Prince fue la figura de la UA, con 29 puntos y 8 rebotes. Troy Cracknell fue el máximo anotador de Goes con 20 puntos, y su compañero Akia Pruitt aportó 17 tantos y 10 rebotes.

Con su victoria, Unión Atlética quedó en la quinta ubicación con 25 puntos, ganados gracias a ocho victorias y nueve derrotas. Goes está noveno con 21 unidades, producto de cuatro victorias y 13 derrotas.

Tabla de posiciones de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Equipo Puntos Jugados Ganados Perdidos GF GC Peñarol* 30 17 15 2 1,476 1,204 Hebraica Macabi 28 17 11 6 1,417 1,363 Malvín* 27 17 12 5 1,402 1,374 Biguá 25 16 9 7 1,415 1,421 Unión Atlética 25 17 8 9 1,421 1,410 Defensor Sporting 24 16 8 8 1,384 1,371 Nacional* 24 15 11 4 1,400 1,255 Urunday Universitario 24 17 7 10 1,530 1,462 Goes 21 17 4 13 1,415 1,566 Aguada** 19 14 9 5 1,321 1,258 Welcome 18 17 1 16 1,372 1,696 Cordón* 17 16 3 13 1,306 1,479

*Sufrieron la quita de dos puntos

**Sufrió la quita de cuatro puntos, dos al principio de la temporada y dos por incidentes en la actual liga

Partidos de esta semana en la Liga Uruguaya de Básquetbol